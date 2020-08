Cyberpunk 2077: Zweites Night City Wire-Event mit ersten Details angekündigt

"Cyberpunk 2077" wird im November 2020 veröffentlicht.

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, wird aus dem zuletzt ausgerufenen Release von „Cyberpunk 2077“ im September nichts mehr.

Stattdessen gehört auch das Rollenspiel zu den Titeln, die sich aufgrund der Corona-Krise verzögern. Um euch die Wartezeit bis zum finalen Release dennoch ein wenig zu versüßen, kündigten die verantwortlichen Entwickler von CD Projekt heute die zweite Episode des „Night City Wire“ genannten Online-Events an. Genau wie in der ersten Ausgabe stehen euch auch dieses Mal frische Details zu „Cyberpunk 2077“ ins Haus.

Die zweite „Night City Wire“-Episode findet am kommenden Montag, den 10. August 2020 um 18 Uhr unserer Zeit statt. Versprochen werden neue Informationen zu Features wie den Lebensläufen, den unterschiedlichen Waffen, die in der Welt von „Cyberpunk 2077“ auf euch warten, oder den Samurai.

„Cyberpunk 2077“ wird nach der neuerlichen Verschiebung am 19. November 2020 für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen zudem eine Umsetzung für Googles Streaming-Dienst Stadia sowie umfangreiche technische Upgrades für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5.

Die besagten Upgrades bekamen bisher allerdings keinen konkreten Releasetermin spendiert und wurden lediglich für eine Veröffentlichung im nächsten Jahr bestätigt.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we’ll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused’s transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 6, 2020