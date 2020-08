Fast & Furious Crossroads: Release mit Launch-Trailer erfolgt

"Fast & Furious Crossroads" hat den hiesigen Markt erobert.

Rund um „Fast & Furious Crossroads“ gab es in den vergangenen Monaten Turbulenzen, die dazu führten, dass der Titel nicht wie anfangs geplant im März für Konsolen und PC auf den Markt kommen konnte.

Im Mai folgte der neue Release-Termin, der tatsächlich eingehalten wurde. Mit einem Launch-Trailer weisen die Macher daraufhin, dass „Fast & Furious Crossroads“ veröffentlicht wurde und von euch gespielt werden kann. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Der Launch erfolgte für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Tyrese Gibson

Im neuen Rennspiel erlebt ihr die Ebenbilder von Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Tyrese Gibson. Sie sind in den angedachten Rollen als Dom Toretto, Letty Ortiz, und Roman Pearce am Start. „Das action-geladenene Abenteuer wird Spieler rund um die Welt führen, unter anderem nach Athen, Barcelona, Marokko und New Orleans“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Noch ein kleiner Hinweis vom Publisher Bandai Namco Entertainment: Spieler, die „Fast & Furious Crossroads“ vor dem 7. August erworben haben, erhalten das Launch Pack, das den Mitsubishi Eclipse und drei exklusive Folien enthält. Diese Inhalte sollen den „3 vs. 3 vs. 3“-Multiplayermodus noch interessanter gestalten.

Verkauft wird „Fast & Furious Crossroads“ zum Vollpreis von rund 70 Euro unter anderem im PlayStation Store, wo bislang sechs Bewertungen ein durchaus gelungenes Spiel attestieren. Momentan kommt das Rennspiel dort auf 4,5 von fünf möglichen Sternen.

Bei Amazon kostet die Disk-Version aktuell 64,99 Euro, was sowohl für PS4 als auch Xbox One gilt. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge für euch verlinkt:

