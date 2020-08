Final Fantasy VII Remake: Nächster Meilenstein erreicht – Square Enix nennt aktuelle Verkaufszahlen

"Final Fantasy VII Remake": Square Enix mit den Verkaufszahlen zufrieden.

Im April dieses Jahres veröffentlichte der japanische Publisher Square Enix die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ zeitexklusiv für die PlayStation 4.

Nachdem das Unternehmen kurz nach dem offiziellen Launch der Neuauflage darauf hinwies, dass sich diese innerhalb weniger Tage mehr als drei Millionen Mal verkaufte, bestätigte Square Enix heute den nächsten kommerziellen Meilenstein. Wie kurz und knapp bekannt gegeben wurde, wurde die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ weltweit mittlerweile über fünf Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft.

Wie sich die Verkaufszahlen auf die unterschiedlichen Märkte aufschlüsseln, verriet der Publisher leider nicht. Allerdings wurde im Rahmen des Geschäftsberichts zum abgeschlossenen Quartal darauf hingewiesen, dass sich die Retail-Version des „Final Fantasy VII Remakes“ unter den internen Erwartungen verkauft. Eine Entwicklung, die unter anderem auf die durch die Corona-Krise ausgebremste Produktion der physischen Version und die Lieferengpässe in den ersten Tagen nach dem Release zurückzuführen sein dürfte.

Dass es sich beim „Final Fantasy VII Remake“ dennoch um ein mehr als profitables Projekt handelt, liegt an den Download-Verkäufen, die laut Square Enix „signifikant“ zulegten. Wie hoch der Anteil der digital abgesetzten Einheiten im Endeffekt ausfiel, gab das Unternehmen allerdings nicht bekannt.

Aktuell wird hinter den Kulissen bereits an der zweiten Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ gearbeitet. Wann mit der offiziellen Enthüllung zu rechnen ist, bleibt allerdings abzuwarten.

We’d like to share a Midgar-sized THANK YOU to everyone who has supported #FinalFantasy VII Remake.

We shipped and digitally sold over five million copies worldwide, which has made #FF7R the highest selling digital release on the PlayStation platform in #SquareEnix history! pic.twitter.com/f6vaDSHukD

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) August 7, 2020