Hitman 3: Stealth-Abenteuer komplett mit PlayStation VR spielbar – Neuer Trailer

"Hitman 3" erscheint Anfang 2021.

Zu den Titeln, die im Rahmen des gestrigen „State of Play“-Events thematisiert wurden, gehörte unter anderem der Stealth-Action-Titel „Hitman 3“.

Dabei enthüllten die verantwortlichen Entwickler von IO Interactive ein weiteres Feature der PlayStation 4-Version. Die Rede ist von der Unterstützung des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR, mit dem ihr „Hitman 3“ komplett bestreiten könnt. Wie es von offizieller Seite heißt, soll in der virtuellen Realität eine komplett neue Spielerfahrung geboten werden, da ihr auf bisher unbekannte Art und Weise mit der Spielwelt interagieren könnt.

Erkundet die Schauplätze von Hitman 3 in der virtuellen Realität

Um „Hitman 3“ in der virtuellen Realität erleben zu können, müsst ihr laut IO Interactive zunächst die Schauplätze des neuen Ablegers starten. „Wir arbeiten derzeit an der Fertigstellung der Einzelheiten, wie PlayStation VR-Besitzer Hitman in der virtuellen Realität genießen können, und wir werden in den kommenden Monaten weitere Details bekannt geben“, führen die Entwickler aus.

Entschließt ihr euch dazu, „Hitman 3“ mittels PlayStation VR zu spielen, wird euch die Welt des Stealth-Action-Titels aus der First-Person-Perspektive präsentiert. Darüber hinaus könnt ihr mit euren Händen mit der Spielwelt interagieren, steht euren Widersachern direkt gegenüber oder könnt euch unter die Menge mischen, um eure Ziele zu belauschen.

„Hitman 3“ wird im Januar 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X und die PlayStation 5 veröffentlicht.

