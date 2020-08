Hood – Outlaws & Legends: Erster Trailer enthüllt Multiplayer-Actionspiel im dunklen Mittelalter

In "Hood: Outlaws & Legends" wird man Raubzüge im dunklen Mittelalter durchführen. Dabei kann man entscheiden, ob man als Gesetzloser oder als Legende in die Geschichte eingehen wird.

Focus Home Interactive und Sumo Digital haben die gestrige State of Play für die Enthüllung des Multiplayer-Actionspiels „Hood: Outlaws & Legends“ genutzt. Im Laufe des kommenden Jahres soll die Veröffentlichung für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One und den PC (via Steam) veröffentlicht werden.

Raubt von den Reichen

In „Hood: Outlaws & Legends“ wird man in einem gnadenlosen, unkontrollierten Staat mit Rebellen und Schurken um einen Platz unter den Legenden kämpfen. Rivalisierende Banden versuchen Einfluss beim unterdrückten Volk zu gewinnen, indem sie gefährliche Raubüberfälle auf die Reichen verüben. Dabei kann man auch immense Reichtümer ergattern, indem man ein Team aus Gesetzlosen zusammenstellt, das der unterdrückenden Regierung in dieser dunklen sowie gewaltsamen mittelalterlichen Welt Schaden anrichtet.

Die Spieler können ein PvPvE-Mehrspieler-Actionspiel erwarten, in dem zwei Teams aus Spielern gegeneinander antreten, um den perfekten Raubüberfall durchzuführen. Allerdings warten auch tödliche KI-Wachen in der Umgebung auf die Spieler, um die Reichtümer zu beschützen. Man wird die einzigartigen Fertigkeiten und mystischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere nutzen müssen, um entweder still und heimlich oder mit Waffengewalt zu Erfolg zu gelangen.

Nach der Veröffentlichung möchten die Entwickler in aller Regelmäßigkeit auch neue Karten, Charaktere, Spielmodi und Events bieten. Sobald weitere Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

