PS Plus: Kostenloses Multiplayer-Wochenende startet

Nachdem die Multiplayer-Modi von PS3-Spielen ohne Zusatzkosten in Angriff genommen werden konnten, führte Sony mit der PS4 eine PS Plus-Pflicht ein. Fortan mussten die Spieler (jenseits von Sales) 50 bis 60 Euro investieren, um die Multiplayer-Modi ihrer PS4-Games nutzen zu können.

Doch es gibt Ausnahmen, darunter Free-2-Play-Spiele. Auch veranstaltet Sony hin und wieder kostenlose Multiplayer-Wochenenden. Und ein solches Event steht direkt bevor. Angekündigt wurde es im Zuge der Bekanntgabe der jüngsten PlayStation Plus-Spiele. Loslegen könnt ihr bereits am morgigen Samstag.

PS Plus-Weekend bis Sonntagabend

Das kostenlose Multiplayer-Wochenende startet am morgigen 8. August 2020 kurz nach Mitternacht. Das Ende wird am Sonntag, dem 9. August 2020 um 23.59 Ortszeit eingeläutet. Spielen könnt ihr in diesem Zeitraum alle Multiplayer-Modi eurer PS4-Spiele, ohne dafür eine PS Plus-Mitgliedschaft besitzen zu müssen.

Solltet ihr am Wochenende Gefallen an den Multiplayer-Schlachten finden, dann könnt ihr PlayStation Plus in mehreren Paketen erwerben. Die Laufzeiten variieren zwischen einem Monat und einem Jahr.

PlayStation Plus kaufen

Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft bietet noch mehr Vorteile als die simple Nutzung der Multiplayer-Modi von PS4-Spielen. Zu den weiteren Kernfeatures zählt die Instant Games Collection, über die monatlich mindestens zwei Spiele vergeben werden, ohne dass ihr dafür zusätzlich bezahlen müsst.

Auch im August wurden zwei PS Plus-Games an die Spieler überreicht. Falls ihr sie bisher nicht geladen habt: In dieser Meldung haben wir weitere Informationen zum PS Plus-Angebot des laufenden Monats.

Letztendlich bietet die PS Plus-Mitgliedschaft folgende Vorteile:

Monatliche „Gratis-Spiele“: Im Moment sind es mindestens zwei PS4-Games pro Monat. Wahrscheinlich wird das Angebot mit dem Launch der PS5 erweitert.

Im Moment sind es mindestens zwei PS4-Games pro Monat. Wahrscheinlich wird das Angebot mit dem Launch der PS5 erweitert. Exklusive Rabatte: Im PlayStation Store erhalten PS Plus-User häufig besondere Rabatte. Welche Angebote derzeit auf euch warten, verrät die verlinkte Übersicht.

Im PlayStation Store erhalten PS Plus-User häufig besondere Rabatte. Welche Angebote derzeit auf euch warten, verrät die verlinkte Übersicht. Cloud-Speicher: PS Plus-User profitieren von mehr Speicherplatz in der Cloud.

PS Plus-User profitieren von mehr Speicherplatz in der Cloud. Kostenlose Boni: Hin und wieder vergibt Sony an PS Plus-User exklusive Avatare, Themes und InGame-Gegenstände – beispielsweise für „Warzone“.

Hin und wieder vergibt Sony an PS Plus-User exklusive Avatare, Themes und InGame-Gegenstände – beispielsweise für „Warzone“. Exklusive Trials: Gelegentlich können PS Plus-User ausgesuchte Spiele kostenlos testen.

Weitere Details zu PlayStation Plus erfahrt ihr auf der offiziellen Seite von Sony und in unserer PS Plus-Übersicht.

