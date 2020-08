PS5: Sonys Exklusivdeals mit Third-Partys sollen die Leute schockieren

Aktuellen Aussagen zufolge holt Sony große Multiplattform-Titel per Zeitexklusivität in das eigene Boot. Den Angaben von Imran Khan zufolge werden wir von der Größe der Deals geschockt sein.

Eines der nächsten "Final Fantasy"-Spiele könnte (zeit-)exklusiv für die PS5 erscheinen.

Die Verfügbarkeit von Spielen und Inhalten ist neben der Markenzugehörigkeit für viele Konsolenkäufer ein wichtiges Kriterium bei der Wahl ihrer Hardware. In den vergangenen Jahren war Sony mit den eigenen Studios gut aufgestellt und lieferte Blockbuster wie „God of War“ und „The Last of Us Part 2“.

Doch auch auf verschiedene Deals mit Third-Party-Publishern setzt das Unternehmen, beispielsweise im Fall von „Modern Warfare“. Und erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Spider-Man exklusiv in der PlayStation-Version von „Marvel’s Avengers“ spielbar sein wird. Interessenten, die den populären Charakter zum Einsatz bringen möchten, sollen einfach in das PlayStation-Lager wechseln.

Die Leute werden geschockt sein

Weitere Exklusivdeals dieser Art werden offenbar folgen. Darauf verwies zumindest Imran Khan, früher bei Game Informer und derzeit bei Kinda Funny tätig. Er habe gehört, dass Sony im nächsten Jahr noch viele weitere Exklusivverträge abschließen wird.

In der letzten Folge von „Kinda Funny Games Daily“ untermauerte er seine Aussage nochmals und betonte, dass Sony für eine Menge Spiele, die eigentlich als Multiplattform-Projekte angesehen werden, Exklusivverträge ankündigen werde. Es ist nicht klar, ob mit diesen Deals komplette Spiele (zeit-)exklusiv angeboten werden sollen oder nur einzelne Inhalte.

„Es gibt Dinge, die euch schockieren werden, wenn ihr herausfindet, was Sony mit dem Geld anstellt“, so Khan, der damit meint, dass die Spieler überrascht sein werden, wie riesig diese Deals sind. „Es ist wie: ‚Wow, das ist ein Spiel, das du wählst?‘ Nicht weil es schlecht ist, sondern weil es riesig ist“, so der Wortlaut.

„Ich bin also gespannt, wie dieses Gespräch in ein paar Monaten verlaufen wird. Denn es gibt Spiele, die weithin als Multiplattform akzeptiert werden und die Sony für eine Weile reservieren wird. Ich wäre also nicht schockiert, wenn sie so etwas Verrücktes tun würden“, so Khan weiter.

Zum Thema

Erst kürzlich machte das Gerücht die Runde, dass „Final Fantasy 16“ ein Kandidat für die Sony-Exklusivität ist. Auch wurde spekuliert, dass „GTA 6“ zunächst exklusiv für die PS5 auf den Markt kommen könnte. Aufgrund der immensen Größe des Rockstar-Projektes und der zu erwartenden Umsätze auf sämtlichen Plattformen klingt ein solcher Deal allerdings recht unwahrscheinlich.

