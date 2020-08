Suicide Squad: Entwicklung bestätigt – Enthüllung in der nächsten Woche

Die Rocksteady Studios arbeiten an "Suicide Squad".

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden die Entwickler der Rocksteady Studios immer wieder mit einem Videospiel zu „Suicide Squad“ in Verbindung gebracht.

Nachdem sich das Studio und der verantwortliche Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment zuletzt in Schweigen hüllten und die entsprechenden Berichte nicht kommentieren wollten, wurde am heutigen Nachmittag endlich für Klarheit gesorgt. Wie es heißt, arbeiten die kreativen Köpfe der Rocksteady Studios in der Tat an „Suicide Squad“.

Enthüllung im Rahmen des DC FanDome

Mit konkreten Details zu „Suicide Squad“ hielten sich die Rocksteady Studios beziehungsweise Warner Bros. Interactive Entertainment noch zurück und wiesen lediglich darauf hin, dass der Titel im Rahmen des DC FanDome genannten Online-Events enthüllt wird. Los geht es am Samstag, den 22. August 2020. Abgerundet wurde die heute Ankündigung von einer Teaser-Grafik, auf der Superman zu sehen ist.

In den Sternen steht zudem, für welche Plattformen „Suicide Squad“ im Endeffekt veröffentlicht werden soll. Als sichere Kandidaten gelten die Xbox Series X, die PlayStation 5 sowie der PC. Ob auch die beiden Current-Gen-Konsolen in Form der Xbox One oder der PlayStation 4 noch mitversorgt werden, bleibt abzuwarten.

In knapp zwei Wochen wissen wir alle mehr und erfahren möglicherweise auch, was es mit den Gerüchten um „Batman: Gotham Knights“ auf sich hat.

