The Pathless: ABZÛ-Entwickler präsentieren einen Gameplay-Walkthrough

Annapurna Interactive und die zuständigen Entwickler von Giant Squid haben im Rahmen der State of Play einen umfangreichen Gameplay-Walkthrough zu dem kommenden Action-Adventure „The Pathless“ präsentiert. Dabei hat man die verschiedenen Mechaniken vorgestellt, die dieses mystische Abenteuer einzigartig machen.

Packt den Bogen aus

Die Spieler werden in die Rolle einer Jägerin schlüpfen, die eine Meisterin des Bogenschießens ist. Um einen Fluch der Dunkelheit zu vertreiben, wird man eine mystische Insel bereisen, eine Bindung zu dem Adlergefährten aufbauen, korrupte Geister jagen und sich selbst davor bewahren zum Gejagten zu werden. Dabei wird man neblige Wälder erkunden, Geheimnisse aufdecken, Rätsel in alten Ruinen lösen und in epischen Schlachten die eigenen Fähigkeiten auf den Prüfstand stellen.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog heißt es zum Gameplay: „Flüssige, dynamische Fortbewegung ist der Schlüssel von The Pathless. Die Jägerin bewegt sich schnell, sie durchkämmt die Wälder mit höchster Geschwindigkeit. Das Abschießen von Talismanen – vom Himmel fallende Ziele, verteilt über die gesamte Landschaft – füllen eure Sprintanzeige. Eine Trefferkette behält die Geschwindigkeit bei und jeder erfolgreiche Treffer beschert euch zudem einen winzigen Turbo-Boost, sogar in der Luft. Eine sehr zufriedenstellende Action in jedem Moment, die euch vollkommen in eurer Umgebung verwurzelt und sogar meditativ wirken kann, wenn ihr erst mal im Rhythmus seid.“

„The Pathless“ soll im Herbst 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und auch den PC erscheinen.

