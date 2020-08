Ghostwire Tokyo: Gebt Hunden eure Zuwendung – Video mit Knuddelszenen

"Ghostwire Tokyo" erscheint im kommenden Jahr.

„Ghostwire Tokyo“ ist ein Thema der QuakeCon at Home. Bethesda und Tango GameWorks gaben im Zuge der Veranstaltung bekannt, dass im Action-Adventure Hunde gestreichelt werden können.

„Genau das könnt ihr in Ghostwire Tokyo tun. Legt los und krault dieses knuffige kleine Gesicht. Streichelt die flauschigen Ohren. Sagt ihm, dass er ein braver Junge ist. Er hats verdient“, so die Macher.

Passend dazu seht ihr unterhalb dieser Zeilen ein Video, in dem der Executive Producer Shinji Mikami auf das Knuddelfeature eingeht. Gezeigt werden dabei einige Spielszenen.

Aktion für echte Hunde

Bei der Möglichkeit, Hunde in „Ghostwire Tokyo“ zu streicheln, handelt es sich nicht nur um ein mehr oder weniger unterhaltsames Spiel-Feature. Auch wird darauf aufmerksam gemacht, dass ihr den Hunden im echten Leben helfen könnt.

„Beim QuakeCon-Wochenende möchten wir zwar Games feiern und würdigen, doch es soll auch darum gehen, etwas zurückzugeben: In diesem Jahr arbeiten wir mit zwei großartigen Tierschutzprojekten zusammen“, so Bethesda.

In diesem Jahr könnt ihr auf der QuakeCon at Home neue exklusive „Dogvahkiin“- und „Catodemon“-T-Shirts erwerben. Der gesamte Erlös geht an den Partner für Tieradoptionen in Dallas, Dallas Pets Alive, sowie an die weltweit agierende Tierschutzorganisation FOUR PAWS. Anschauen könnt ihr euch die Shirts auf der offiziellen Seite von Bethesda.

Zum Thema

Auf den Launch von „Ghostwire Tokyo“ müsst ihr länger warten: Erscheinen wird der Titel im Jahr 2021 für den PC und die PlayStation 5. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Trailer zu den Hunden:

