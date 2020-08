Marvel’s Avengers: Exklusive PlayStation-Inhalte im neuen Trailer vorgestellt

In "Marvel's Avengers" werden PlayStation-Spieler einige zusätzliche Inhalte erwarten können. Ein neuer Trailer führt noch einmal die Vorteile auf, die die PlayStation-Spieler in Zukunft haben werden.

Square Enix und die zuständigen Entwickler von Crystal Dynamics hatten vor wenigen Tagen bestätigt, dass lediglich PlayStation 4-Spieler in den Genuss des bekannten Superhelden Spider-Man kommen werden. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wird ausschließlich auf den PlayStation-Plattformen als zusätzlicher Charakter ins Spiel kommen, womit PC- sowie Xbox-Spieler in die Röhre schauen werden.

Einige exklusive Inhalte für PlayStation-Spieler

Inzwischen haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der alle Vorteile für PlayStation-Spieler zusammenfasst. Demnach wird man nicht nur den zusätzlichen Helden erhalten. Vielmehr werden auch exklusive Community-Herausforderungen sowie Skins versprochen. Letztere sollen auf den PlayStation-Konsolen eher als auf den anderen Plattformen erscheinen.

Des Weiteren wird ein Early Access zur Beta von „Marvel’s Avengers“ geboten, die am gestrigen Freitag, den 7. August 2020 für Vorbesteller des Spiels an den Start ging. An den nächsten beiden Wochenenden werden auf der PlayStation 4 auch Open-Beta-Phasen stattfinden, während auf Xbox One und PC am 14. August 2020 erst einmal die geschlossene Beta beginnen wird.

Im Rahmen der Beta kann man bereits einige Missionen aus der Singleplayer-Kampagne spielen, ehe man am Einsatztisch auch die Multiplayer-Missionen mit bis zu vier Spielern angehen kann. Dabei kann man bekannte Marvel-Helden wie Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, Captain America und auch Ms. Marvel spielen, die allesamt eigene Fähigkeiten mit sich bringen.

„Marvel’s Avengers“ erscheint am 4. September 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Eine entsprechende Unterstützung für PlayStation 5 und Xbox Series X ist ebenfalls geplant. Wenn ihr bereits einen Eindruck von „Marvel’s Avengers“ erhalten möchtet, könnt ihr unsere Vorschau lesen.

