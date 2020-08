PS5 vs. Xbox Series X: Sony macht das Rennen mit über 100 Millionen verkauften Konsolen, so Analysten

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im Weihnachtsgeschäft 2020.

Ende des Jahres werden Sony Interactive Entertainment und Microsoft mit der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X die nächste Konsolen-Generation einläuten.

Auch wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in den Sternen steht, mit welchen Preisen die beiden Konsolen der neuen Generation im Endeffekt zu Buche schlagen werden, schrieben Analysten und Branchenexperten in den vergangenen Wochen immer wieder Sony Interactive Entertainment die Favoritenrolle im nächsten Konsolen-Rennen zu. So auch die Marktforscher von DFC Intelligence, die sich in einem aktuellen Bericht mit der nächsten Konsolen-Generation beschäftigten.

Microsoft könnte sich aus dem klassischen Hardware-Rennen verabschieden

Wie es in dem besagten Bericht heißt, gehen die Analysten von DFC Intelligence davon aus, dass sich die PlayStation 5 im Verhältnis von zwei zu eins zur Xbox Series X verkaufen und bis Ende 2024 die Marke von 100 Millionen abgesetzten Konsolen erreicht haben wird. Damit wäre die PS5 nach der originalen PlayStation, der PlayStation 2 und der PlayStation 4 die vierte Heimkonsole von Sony Interactive Entertainment, die diese magische Grenze überspringt.

Im Umkehrschluss würde das Ganze bedeuten, dass die Xbox Series X im gleichen Zeitraum etwa 50 Millionen Abnehmer findet. Allerdings wiesen die Analysten von DFC Intelligence in ihrem Bericht darauf hin, dass sich Microsoft mit seiner Neuausrichtung auf kurz oder lang aus dem klassischen Hardware-Rennen verabschieden könnte. Dadurch würden die Verkaufszahlen der Xbox Series X für das Redmonder Unternehmen ohnehin nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Ein Trend, der sich schon jetzt abzeichnet. So erscheinen die First-Party-Titel der Xbox Game Studios nicht nur simultan für die Xbox-Konsolen und Windows 10. Auch andere Online-Stores wie Steam wurden von Microsoft zuletzt recht erfolgreich mit hauseigenen Spielen wie der „Halo: The Master Chief Collection“ oder „Sea of Thieves“ bedacht. Hinzukommt, dass Angebote wie der Xbox Game Pass zukünftig auf den Xbox-Konsolen, Windows 10 und (via Streaming) auf den Mobile-Plattformen zu finden sein werden.

Sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 sollen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft erscheinen. Wann mit der Enthüllung der finalen Termine und Preise zu rechnen ist, ist nach wie vor unklar.

