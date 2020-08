PS5: Sony nimmt viel Geld für Exklusiv-Deals in die Hand, bekräftigt ein Insider

In einem aktuellen Statement bekräftigte Imran Khan von Kinda Funny Games seine Aussagen, dass Sony Interactive Entertainment auf der PS5 verstärkt auf Exklusiv-Deals setzen wird. Wie es heißt, "nimmt das Unternehmen viel Geld in die Hand", um sich entsprechende Abkommen zu sichern

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In dieser Woche wies Imran Khan von Kinda Funny Games bereits darauf hin, dass wir in den kommenden Monaten und Jahren mit weiteren Exklusiv-Deals zwischen Sony Interactive Entertainment und den Drittherstellern rechnen können.

Konkrete Namen nannte Khan, der innerhalb der Branche gut vernetzt ist, zwar nicht, legte in einem aktuellen Statement jedoch noch einmal nach. Wie Khan ausführte, nimmt Sony Interactive Entertainment „viel Geld in die Hand“, um sich weitere Exklusiv-Deals für die PS5 und somit einen Vorteil im Hardware-Rennen der nächsten Generation zu sichern. Weiter heißt es, dass Sony Interactive Entertainment im Prinzip an alle führenden Publisher herantrat, um entsprechende Abkommen in die Wege zu leiten.

Rechnet mit weiteren Exklusiv-Deals auf der PS5

Khan führte aus: „Da draußen gibt es keinen großen Dritthersteller, an den Sony nicht herangetreten ist, um zu fragen, welche Art von Deals mit ihnen ausgehandelt werden können. Bei einigen ging es um Content, bei einigen ging es um Spiele und einige drehten sich um Content und Spiele.“

Zum Thema: PS5: Sonys Exklusivdeals mit Third-Partys sollen die Leute schockieren

Und weiter: „Es ist keineswegs der Fall, dass Microsoft nicht bereit gewesen wäre, ihnen ein Angebot zu unterbreiten. Sie waren allerdings nicht bereit, den geforderten Preis zu bezahlen, weil Sony überhaupt erst mit ziemlich hohen Zahlen an sie herangetreten ist. Das ‚PlayStation Advantage‘-Branding und die Formulierung ‚Console Exclusive‘ werden in den nächsten Jahren beide rege Verwendung finden.“

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich Sony Interactive Entertainment unter anderem eine Zeitexklusivität für „Final Fantasy XVI“ gesichert haben. Gerüchte, die bisher aber weder von Sony Interactive Entertainment noch von Square Enix bestätigt wurden.

