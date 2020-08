13 Sentinels Aegis Rim: Doomsday-Trailer erinnert an die westliche Veröffentlichung

Atlus und die zuständigen Entwickler von Vanillaware präsentieren uns einen neuen Trailer zu dem Action-Rollenspiel „13 Sentinels: Aegis Rim“. Mit diesem bereiten uns die Verantwortlichen noch einmal auf die nahende Veröffentlichung vor, die bereits im kommenden Monat erfolgt.

In der Vergangenheit hatten die Entwickler bereits „Odin Sphere“ sowie „Dragon’s Crown“ erschaffen, wobei sie sich mit dem neuen Spiel an einer geheimnisvollen Science-Fiction-Saga versuchen, die aus 13 ineinander verwobenen Geschichten besteht. Von offizieller Seite heißt es: „Bringe in einem seitwärts-scrollenden 2D-Abenteuer voller liebevoll gestalteter Umgebungen die Wahrheit ans Licht und nimm es dann in spannenden taktischen Gefechten mit den Kaiju auf. Rüste deine Sentinels mit einem Arsenal von Mecha-Waffen aus und kämpfe um die Zukunft der Menschheit!“

Im PlayStation Store kann eine digitale Version von „13 Sentinels: Aegis Rim“ vorbestellt werden, wobei sie auch ein exklusives digitales Art Book mit einigen Konzeptzeichnungen beinhaltet.

„13 Sentinels: Aegis Rim“ erscheint am 22. September 2020 für die PlayStation 4. Durch den neuen Trailer kann man bereits einen Eindruck erhalten:



