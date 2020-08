Resident Evil Village: Performance-Probleme auf der PS5? Insider stellt seine Aussagen klar

"Resident Evil Village" erscheint 2021.

Im Laufe des Wochenendes kam das Gerücht auf, dass der kommende Horror-Titel „Resident Evil Village“ auf der PlayStation 5 mit unschönen Performance-Problemen zu kämpfen habe.

Den Stein ins Rollen brachte der als verlässliche Quelle geltende Insider „Dusk Golem“, der mit seinen Aussagen in den vergangenen Monaten eigentlich stets richtig lag und vor allem mit seinen Insider-Infos zu Projekten aus dem Hause Capcom auf sich aufmerksam machte. Im bekannten Resetera-Forum wies „Dusk Golem“ laut aktuellen Berichten darauf hin, dass die Entwickler hinter „Resident Evil Village“ mit der Performance auf der PS5 zu kämpfen haben.

Unter anderem hieß es, dass „Resident Evil Village“ auf der PlayStation 5 Probleme hat, das Horror-Abenteuer in der nativen 1080p-Auflösung bei 60 Bildern die Sekunde darzustellen. Aussagen, die den einen oder anderen bereits skeptisch machten. Doch ist wirklich zu befürchten, dass „Resident Evil Village“ auf der PS5 mit einer enttäuschenden Performnace aufwartet?

Um erst gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen und den aktuellen Spekulationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, stellte „Dusk Golem“ seine Aussagen klar. Wie der Insider ausführte, sind seine Aussagen bezüglich „Resident Evil Village“ mehrere Monate alt und entsprechen somit nicht mehr dem aktuellen Stand der Dinge. Aufgrund der talentierten Entwickler, die für Capcom arbeiten, sowie der flexibel anpassbaren Engine sei damit zu rechnen, dass „Resident Evil Village“ zum Launch auch auf der PS5 perfekt läuft.

Der neueste Ableger der langlebigen Horror-Reihe wird 2021 für die Xbox Series X, die PlayStation 5 sowie den PC veröffentlicht. Die aktuellen Konsolen Xbox One, PlayStation 4 und Switch gehen leer aus, da es laut offiziellen Angaben nicht möglich ist, „Resident Evil Village“ in der geplanten Fassung auf den technisch mittlerweile angestaubten Plattformen zu realisieren.

