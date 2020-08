Resistance: Insomniac Games sorgt mit Tweet für Spekulationen

Immer wieder ranken sich Gerüchte um ein Comeback der PlayStation-exklusiven Shooter-Serie "Resistance". Nun bekommen diese erneut neue Nahrung.

Dies liegt an einem jüngst veröffentlichten Tweet von Entwickler Insomniac Games, die ein Bild aus „Resistance: Fall of Man“ posteten. Der erste Ego-Shooter des Studios zählte zum Start der PlayStation 3 zu den Launch-Titeln der damals noch jungen Sony-Konsole und konnte schnell eine eigene Community um sich scharen. Der frisch geteilte Schnappschuss befeuert nun erneut Spekulationen um eine Rückkehr der Hit-Serie.

Gerüchte um ein „Resistance“-Comeback halten sich hartnäckig

Besagtes Bild wurde von Insomniac mit den Worten „Hold the line!“ (Deutsch: „Haltet die Stellung!“) versehen, woraufhin schnell zahlreiche Fans reagierten. Viele deuten den Tweet als Andeutung einer möglichen Rückkehr der Shooter-Reihe, doch Insomniac schweigt sich dazu bisher aus. Gerüchte in eine solche Richtung gab es in den vergangenen Monaten allerdings immer wieder.

Jene Meldungen reichen dabei von potentiellen Remaster-Fassungen der „Resistance“-Trilogie für die PlayStation 5 über ein Remake der Reihe bis hin zu einer vollwertigen Fortsetzung in Form eines „Resistance 4“. Bestätigt wurden all diese Gerüchte bisher nicht, doch Insomniac scheint einer Rückkehr in den Kampf gegen die Chimera nicht grundlegend abgeneigt zu sein.

Das Studio bestätigte in der Vergangenheit bereits, die Rechte an der IP gehörten Sony. Entsprechend läge die Entscheidung bei den dortigen Verantwortlichen, ob die „Resistance“-Serie irgendwann zurückkehren könnte. Insomniac selbst halte es zwar für unwahrscheinlich, in der Zukunft wieder an der Reihe zu arbeiten, doch es sei nicht unmöglich. Sollte ein anderes Team übernehmen, beispielsweise mit der Entwicklung einer Remaster-Fassung der Shooter-Reihe, stünde das Original-Studio diesem jedoch sofort unterstützend zur Seite.

Die Zukunft der „Resistance“-Reihe ist somit also weiterhin ungewiss und da Insomniac gegenwärtig an „Spider-Man: Miles Morales“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“ für PlayStation 5 werkelt, dürfte das Studio in naher Zukunft wohl keine Zeit haben, um zur Shooter-Serie zurückzukehren.

Wünscht ihr euch ein neues „Resistance“?

