Call of Duty 2020: Die mysteriösen Kisten wurden geöffnet

Der Ankündigung von "Call of Duty 2020" geht eine Teaser-Kampagne voraus.

Irgendwann in diesem Jahr wird das neue „Call of Duty“ angekündigt. Doch bis es soweit ist, testet die Marketingabteilung des Publishers mit einer Teaser-Kampagne die Geduld der Spieler.

Ein Teil dieser Reveal-Kampagne sind Kisten, die an Streamer und Influencer verschickt wurden. Wir berichteten in der vergangenen Woche darüber. Am gestrigen Montag durften die Kisten geöffnet werden. Wirklich neue Hinweise auf das neue „Call of Duty“ enthielten sie nicht.

Zumindest untermauert der enthaltene Projektor aus dem Jahre 1950, dass es im Spiel tatsächlich in die Zeit des Kalten Krieges zurückgeht. Gerüchte und Spekulationen gibt es zu diesem Setting seit Wochen.

Ebenfalls zu sehen sind ein paar Luftaufnahmen. Einige von ihnen ähneln der Übersichtskarte der Multiplayer-Map Summit, die in mehreren „Black Ops“-Spielen auftauchte. Ein weiterer Hinweis auf diese Karte liefert der offizielle Twitter-Kanal von Treyarch , der eine Bergkette zeigt, bei der es sich offenbar um das Gebirge hinter der Summit-Map handelt.

Damit wäre es nicht unwahrscheinlich, dass sich Treyarch einmal mehr einem „Black Ops“-Spiel annimmt. In der Vergangenheit waren bereits Namen wie „Call of Duty: Black Ops Cold War“ im Gespräch.

Auch eine passende Teaser-Seite wurde entdeckt. Sie zeigt einen alten Röhrenfernseher, einen Computer und einen VHS-Rekorder. Außerdem erfolgt dort der Hinweis, dass am 14. August 2020 etwas passieren wird. Das ist der kommende Freitag. Vermutlich schickt Activision an diesem Tag den nächsten Teil der Teaser-Kampagne ins Rennen.

Darauf verwies auch der offenbar involvierte Streamer NoahJ456: „Ich habe es gerade direkt von Activision gehört: Was wir heute gelöst haben, war nur der ERSTE Schritt zur Enthüllung von Call of Duty 2020. Was am Freitag um 12 EST herauskommt, ist nur der nächste Teil“, so seine Worte.

Bis zur finalen Enthüllung von „Call of Duty 2020“ könnten demnach ein paar weitere Wochen vergehen.

While we try to figure out how to make the slides not appear ~blurry~, we put them up against white light to see it a bit closer.

So our projector has a map labeled (1), another got one labeled (2) pic.twitter.com/82OdDN1AWp

I just heard directly from Activision.

What we solved today was just the FIRST step of the Call of Duty 2020 reveal.

What comes out on Friday at 12 EST is just the next part.

We go again. pic.twitter.com/KBvu2sPoaR

— NoahJ456 (@NoahJ456) August 10, 2020