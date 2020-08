Cyberpunk 2077: Entwickler noch unzufrieden – Nahkampf wird weiter optimiert

"Cyberpunk 2077" erscheint im November 2020.

Im Laufe des gestrigen Abends bedachte uns CD Projekt mit frischen Details und Videos zum kommenden Rollenspiel „Cyberpunk 2077“.

Ergänzend dazu ging das polnische Studio in einem aktuellen Statement noch einmal auf die Arbeiten an „Cyberpunk 2077“ ein und räumte ein, dass die Verantwortlichen mit dem Nahkampf-System noch nicht ganz zufrieden sind. Wie es heißt, sahen sich die Entwickler bei der Umsetzung der Kämpfe in der First-Person-Perspektive mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Allerdings ist man bei CD Projekt zuversichtlich, dass die Nahkämpfe bis zum finalen Release von „Cyberpunk 2077“ entsprechend optimiert werden.

Die Nahkämpfe sollen perfektioniert werden

„Bis zur Veröffentlichung sind es noch ein paar Monate und ich arbeite gerade am Nahkampf“, so Senior-Gameplay-Designer Pawel Kapala. „Wir verbringen viel Zeit damit, es zu perfektionieren. Im Grunde sind wir noch nicht zu 100 Prozent zufrieden, vor allem mit dem visuellen Feedback bei Treffern im Nahkampf. Daher arbeiten wir daran noch. Ich freue mich sagen zu können, dass es bereits viel besser ist, als es vorher war.“

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Neue Trailer stellen die Waffen und die Lebenswege des Protagonisten vor

Und weiter: „Wir erkennen an, dass dies etwas ist, das wir im Grunde perfektionieren müssen. Der Nahkampf in einem First-Person-Spiel ist von Anfang an extrem schwierig. Das war also keine leichte Aufgabe, da wir im Grunde genommen aus der Entwicklung von Spielen aus der Third-Person-Perspektive kommen. Ein großer Teil unserer Entwicklung bestand darin, herauszufinden, wie man den Nahkampf aus der Ich-Perspektive spielt. Wir arbeiten daran.“

„Cyberpunk 2077“ wird am 19. November 2020 für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht. Im Laufe des kommenden Jahres folgen zudem technische Upgrades für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5. Einen konkreten Termin nannte CD Projekt hier allerdings noch nicht.

Quelle: VG247

