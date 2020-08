DiRT 5: Veröffentlichung verschoben – Termin aktualisiert

Der Launch von "DiRT 5" wurde um eine Woche verschoben.

Codemasters hat heute auf Twitter mitgeteilt, dass „DiRT 5“ etwas später als bisher geplant auf den Markt kommen wird. Es kam zu einer Verschiebung. Bevor ihr euch auf eine deutlich längere Wartezeit einstellt: Die Verschiebung erfolgte um eine Woche, sodass eure Geduld nur wenige Tage länger auf die Probe gestellt wird.

Der neue Termin wurde bereits enthüllt: Statt wie bisher geplant am 9. Oktober 2020 wird der Launch am 16. Oktober 2020 erfolgen. Veröffentlicht werden an diesem Tag Versionen für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine Ausnahme bildet die sogenannte Amplified Edition, die einen Early-Access umfasst. Sie wird am 13. Oktober 2020 auf den Markt gebracht.

Auch für die Next-Gen-Konsolen erfolgt der Launch „DiRT 5“. Die Versionen für Xbox Series X und PlayStation 5 folgen später im Jahr. Genauere Angaben sind offenbar von den Release-Ankündigungen der Konsolenhersteller abhängig.

Das Rennspiel zählt zu den Titeln, die Microsofts Xbox Smart Delivery und PlayStations Free Upgrade-Programm unterstützen. Das heißt, beim Konsolenwechsel müsst ihr „DiRT 5“ kein zweites Mal kaufen. Die Google Stadia-Version kommt erst im kommenden Jahr auf den Markt.

Gründe für die Verschiebung wurden im heutigen Tweet von Codemasters nicht genannt. Dort heißt es lediglich: „Vielen Dank für all eure bisherige Unterstützung und Begeisterung. Wir haben noch mehr, das wir euch zeigen.“

Zunächst könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht zu „DiRT 5“ werfen, die mit allerlei Details zum neuen Rennspiel gefüllt ist.

THANK YOU for all your support and excitement so far – we still have so much more to show you…

— DIRT (@dirtgame) August 11, 2020