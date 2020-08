Elden Ring: Offenbar kein Auftritt auf der Gamescom 2020 – Dafür auf den Game Awards?

Unbestätigten Berichten zufolge sollten wir weder auf der Gamescom 2020 noch der Tokyo Game Show 2020 mit einem Auftritt von "Elden Ring" rechnen. Möglicherweise könnte das Rollenspiel jedoch auf den diesjährigen The Game Awards Ende des Jahres präsentiert werden.

"Elden Ring": Das Rollenspiel hat weiterhin keinen Releasetermin.

Nach den Gerüchten im Vorfeld des Events nutzten die „Dark Souls“-Macher von From Software die E3 im vergangenen Jahr, um ihr neuestes Projekt anzukündigen.

Dieses trägt den Namen „Elden Ring“, versteht sich wieder einmal als ein knackiges Rollenspiel und geht aus einer Zusammenarbeit mit dem „Game of Thrones“-Autoren George R.R. Martin hervor. Martin wird laut offiziellen Angaben für einen wichtigen Teil der Geschichte und der Lore verantwortlich sein. Zum Leidwesen der Community wurde es in den Monaten nach der offiziellen Ankündigung leider recht still um „Elden Ring“.

Möglicherweise keine Präsentation in diesem Jahr?

Zwar nannten die Macher von From Software vereinzelt Details zur spielerischen Umsetzung von „Elden Ring“, handfeste Gameplay-Szenen oder gar ein Releasezeitraum lassen jedoch weiter auf sich warten. Aktuellen Bereichten zufolge werden wir uns auch noch eine ganze Weile in Geduld üben müssen, ehe uns weitere Details oder erste Eindrücke zu „Elden Ring“ ins Haus stehen. Darauf weist via Twitter zumindest der für gewöhnlich gut vernetzte Venturebeat-Redakteur Jeff Grubb hin.

Laut Grubb sollten wir nicht damit rechnen, dass es auf der diesjährigen Gamescom, die in einem digitalen Format abgehalten wird, etwas zum neuen Rollenspiel von From Software zu sehen gibt. Selbiges gilt laut Grubb wohl für die ebenfalls rein digitale Tokyo Game Show 2020 im September. Anders sieht es da schon mit den The Game Awards im Dezember aus, auf denen „Elden Ring“ laut Grubb möglicherweise zu sehen sein könnte.

Die Entwickler von From Software selbst wollten sich zu den aktuellen Gerüchten um ihr neues Projekt bisher nicht äußern. Genießt die Angaben von Jeff Grubb daher zunächst mit der nötigen Vorsicht. „Elden Ring“ befindet sich für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 in Entwicklung.

