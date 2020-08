Fall Guys Ultimate Knockout: Update mit Verbesserungen und einem neuen Level erscheint morgen

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist für die PS4 und den PC erhältlich.

Sicherlich auch bedingt durch die Veröffentlichung über PlayStation Plus legte der Battle-Royal-Party-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ einen erfolgreichen Start hin.

Nachdem der Titel aufgrund des Andrangs in den ersten Tagen mit Server-Problemen zu kämpfen hatte, kündigten Devolver Digital und die verantwortlichen Entwickler von Mediatonic heute ein neues Update zu „Fall Guys: Ultimate Knockout“ an, das am morgigen Mittwoch, den 12. August 2020 sowohl für die PlayStation 4 als auch den PC veröffentlicht wird.

Offiziellen Angaben zufolge halten mit dem morgigen Update unter anderem technische Verbesserungen und kleinere Bugfixes Einzug. Unter anderem sollen die Fehler behoben werden, die in den vergangenen Tagen noch zu vereinzelten Abstürzen führen konnten. Auch die Server-Fehler sollen nach der Veröffentlichung des besagten Updates der Vergangenheit angehören.

Den kompletten Changelog zum morgigen Update von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ findet ihr hier. Neben den technischen Verbesserungen dürft ihr euch über ein neues Level freuen, das am Mittwoch den Weg ins Spiel findet. Hierbei haben wir es mit „Jump Showdown“ zu tun, das in der Beta zu den Favoriten der Community gehörte.

Weitere Levels, die für zusätzliche Abwechslung sorgen, folgen laut offiziellen Angaben in den nächsten Wochen.

🚨 We’re about to drop a new level into rotation!!! 🚨

Jump Showdown – A fan-favourite from the beta! 👑

We’ll be adding it in our first update TOMORROW!

Patch-notes in the thread 😗👌

More new levels will be coming soon – along with new features & costumes 👀 pic.twitter.com/zQ4hOI70MP

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 11, 2020