Final Fantasy XIV: Patch 5.3 „Reflections in Crystal“ und erweiterte Trial stehen bereit – Trailer

"Final Fantasy XIV": Die kostenlose Trial-Version wurde erweitert.

Im Zuge einer aktuellen Mitteilung wies der Publisher Square Enix darauf hin, dass sich „Final Fantasy XIV“-Spieler auf dem PC und der PlayStation 4 ab sofort über neue Inhalte freuen dürfen.

So wurde unter der Bezeichnung „Reflections in Crystal“ das Content-Update 5.3 zur Verfügung gestellt, das euch in den kommenden Wochen beschäftigen wird. Unter anderem warten neue Aufträge, mit denen das Finale der „Shadowbringers“-Kampagne eingeläutet wird, sowie eine Aktualisierung des Hauptszenarios, mit der laut offiziellen Angaben für eine „bündigere Spielerfahrung“ gesorgt werden soll.

Ein neuer Dungeon und mehr

Auch diejenigen unter euch, die auf der Suche nach einem neuen Dungeon sein sollten, kommen im Zuge von „Reflections in Crystal“ auf ihre Kosten. In „Schlacht um Norvrandt“ verwandelt sich ganz Norvrandt in ein Schlachtfeld, auf dem ihr euch wahlweise kooperativ mit anderen Spielern oder mit NPCs einen Weg durch die Krieger der Dunkelheit bahnt. Im Zuge der neuesten Prüfung hingegen wird sich ein furchterregender Feind erheben, um Krieger der Dunkelheit in der normalen und der schweren Version auf die Probe zu stellen.

Der Wiederaufbau „Ishgards“ geht dank aller Anstrengungen in die dritte Phase. Die Rangliste wird neu aufgerollt, mit neuen synthetisierbaren Gegenständen und neuen Errungenschaften für diejenigen, die am meisten zum Wiederaufbau beitragen. Abgerundet wird das Content-Update 5.3 von weiteren Aufträgen für die Wilden Stämme, Inhalten für Sammler und Handwerker oder dem Kampfinhalt „Traumprüfungen“. Alle weiteren Details zu den Inhalten von „Reflections in Crystal“ findet ihr hier.

Die kostenlose Trial wurde erweitert

Passend zur Veröffentlichung des „Reflections in Crystal“-Updates gab Square Enix bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, die Gratis-Trial von „Final Fantasy XIV“ zu erweitern. Beispielsweise erhaltet ihr im Zuge der kostenlose Testversion nun die Gelegenheit, die verschiedenen Klassen und Jobs auf die Stufe 60 zu heben und Gebrauch von den dadurch freigeschalteten Fertigkeiten zu machen.

Des Weiteren wurden die Rasse der „Au Ra“ sowie der „Palast der Toten“ freigeschaltet. Was sich im Zuge der kostenlosen Trial zu“ Final Fantasy XIV“ sonst noch ändert, verrät euch ein Blick auf den offiziellen PlayStation Blog.

Anbei der neueste Trailer, der Lust auf die Gratis-Trial machen soll.

