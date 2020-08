Minecraft Dungeons: Creeping Winter-DLC, Hero Edition und ein neues Feature-Update im Anflug

Wie Mojang bekannt gab, wird aktuell am "Creeping Winter"-DLC zum Action-Rollenspiel "Minecraft Dungeons" gearbeitet. Auch ein kostenlosen Update wird in Kürze veröffentlicht.

"Minecraft Dungeons" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Am heutigen Dienstag Abend bedachten uns die Entwickler von Mojang gleich mit mehreren Ankündigungen zum kürzlich veröffentlichten Rollenspiel „Minecraft Dungeons“.

Zum einen wurde bekannt gegeben, dass „Minecraft Dungeons“ in Kürze mit einem kostenlosen Update bedacht wird, mit dem frische Features den Weg in das Spiel finden. Versprochen werden ein neuer Händler sowie tägliche Prüfungen. Rettet ihr beispielsweise entsprechende Händler, lassen sie sich in eurem Lager nieder. Der Schmied wird Gegenstände für dich aufwerten und mit der Geschenkverpackung kannst du im Mehrspieler-Modus Gegenstände mit anderen Spielern tauschen.

Ein winterlicher Sturm sorgt für Chaos

Die täglichen Prüfungen werden laut offiziellen Angaben „jeden Tag neue und unterhaltsame Herausforderungen“ mit sich bringen. Die täglichen Prüfungen nehmen wilde Änderungen an der Spielmechanik vor und stellen dich vor experimentelle Herausforderungen. Mit „Creeping Winter“ wird am 8. September 2020 der neueste DLC zu „Minecraft“ veröffentlicht.

Zum Thema: Minecraft Dungeons: Jungle Awakens mit Launch-Trailer veröffentlicht

„Der Creeping Winter-DLC bringt einen winterlichen Sturm mit sich, der alles zu verzehren droht, was er berührt. Die einzige Chance, den beissenden Frost zu stoppen, besteht für einen Helden darin, neue Missionen und unerbittliche neue Feinde zu bewältigen“, heißt es hierzu.

Ebenfalls am 8. September 2020 wird die physische „Minecraft Dungeons: Hero Edition“ für die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht. Neben dem Hauptspiel befinden sich hier alle DLCs zum Action-Rollenspiel an Bord.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Minecraft Dungeons