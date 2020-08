The Last of Us Part 2: Update 1.03 offenbar mit Grounded und Permadeath

Es scheint, dass demnächst ein Update für "The Last of Us Part 2" veröffentlicht wird, das den herausfordernden Grounded-Mode umfasst. Entdeckte Trophäen liefern einen Hinweis darauf.

"The Last of Us Part 2" erhält offenbar neue Inhalte.

Mit „The Last of Us Part 2“ konnten Sony und Naughty Dog große Erfolge feiern. Und es scheint, dass sich die Macher nach wie mit dem neuen Abenteuer von Ellie beschäftigen.

Grounded und Permadeath

Kürzlich entdeckte Trophäen deuten darauf hin, dass für „The Last of Us 2“ weitere Inhalte geplant sind. Zu den Neuerungen zählen offenbar ein besonders herausfordernder Grounded-Mode und eine Permadeath-Option.

Entdeckt wurden die neuen Trophäen von PowerPyx. In einem Tweet heißt es dazu: „The Last of Us 2 hat gerade DLC-Trophäen erhalten. Patch 1.03 mit Grounded Difficulty + Permadeath-Modus im Anmarsch.“

Eine offizielle Bestätigung von Naughty Dog oder Sony gibt es noch nicht. Doch wenn man bedenkt, wie sehr Naughty Dog den Kampf in „The Last of Us Part 2“ verbessert hat, wird es interessant sein zu sehen, wie der Grounded-Modus in der Fortsetzung in Erscheinung tritt.

In der Trophäen-Beschreibung heißt es:

Dig Two Graves (Zwei Gräber ausheben): Beende die Story in Grounded.

You Can’t Stop This (Du kannst es nicht aufhalten): Beende die Story mit irgendeiner Permadeath-Einstellung.

Angeboten werden die Neuerungen offenbar kostenlos, auch wenn der eine oder andere Spieler für die neuen Modi wahrscheinlich Geld bezahlt hätte. Auch das Grundspiel wird inzwischen ein klein wenig günstiger angeboten. Bei Amazon werdet ihr momentan für 57 Euro fündig.

„The Last of Us Part 2“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. An der Entwicklung waren mehr als 2.000 Menschen beteiligt. Auch drangen kürzlich Angaben zum digitalen Absatz durch. Allein im ersten Monat wurde der Naughty Dog-Titel mehr als 2,8 Millionen Mal digital abgesetzt. Zuvor war von 4 Millionen Verkäufen in den ersten Tagen die Rede.

Nach dem Launch konnte „The Last of Us Part 2“ mehrere Wochen die weltweiten Charts dominieren, bevor andere Neuerscheinungen wie „F1 2020“ den Spitzenplatz übernahmen. Erwartet wird, dass es der Titel (jenseits der reinen Abwärtskompatibilität) auf die PS5 schaffen wird, was die Verkaufszahlen nochmals beflügeln dürfte.

The Last of Us 2 just got DLC Trophies. Patch 1.03 with Grounded Difficulty + Permadeath Mode incoming. pic.twitter.com/drUsvnHqIk — PowerPyx (@PowerPyx) August 10, 2020

