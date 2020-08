13 Sentinels Aegis Rim: 20 Minuten Gameplay aus dem neuen Rollenspiel der „Odin Sphere“-Entwickler

Im kommenden Monat werden Atlus und Vanillaware das 2D-Action-Rollenspiel „13 Sentinels: Aegis Rim“ endlich auch in Nordamerika und Europa veröffentlichen. Damit wir bereits einen ausführlichen Eindruck von der englischen Version erhalten, haben die Redakteure des PlayStation Blogs ein 20-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht. Damit bekommen wir bereits einen Blick auf die Geschichte und das Kampfsystem.

Kämpft gegen die Kaiju

In „13 Sentinels: Aegis Rim“ wurde die Stadt von gewaltigen Kaiju angegriffen, woraufhin man in die Rolle der Sentinels schlüpft, um mit Mechsuits in den Kampf gegen die Monster zu ziehen und die Menschheit zu verteidigen. Im Laufe des Abenteuers wird man die Wahrheit hinter den Geschehnissen aufdecken und herausfinden, was die Kaiju zu dem Angriff bewegte.

„13 Sentinels: Aegis Rim“ erscheint am 22. September 2020 für die PlayStation 4. Dabei handelt es sich um das neueste Spiel der „Odin Sphere“- und „Dragon’s Crown“-Entwickler, die bereits in Japan einige Erfolge verbuchen konnten. Denn das neue Action-Rollenspiel galt als eines der besten Spiele des letzten Jahres und wurde von der Famitsu in die Liste der zehn PlayStation 4-Spiele aufgenommen, die man unbedingt gespielt haben sollte.

