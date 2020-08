Atomic Heart: Für PS5/Xbox Series X angekündigt – Next-Gen-Gameplay im Video

"Atomic Heart" schickt euch in eine alternative Sowjetunion.

Die Entwickler von Mundfish haben mitgeteilt, dass der First-Person-Adventure-Shooter „Atomic Heart“ für zwei weitere Plattformen auf den Markt kommen wird. Gemeint sind damit die beiden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X. Zuvor bestätigt wurde der Titel für PS4. Xbox One und PC.

„Unser Spiel wird wegen [der] schnellen SSD keine Ladebildschirme haben“, so Mundfish in einem Gespräch mit IGN. „Die Hardware der nächsten Generation bietet auch eine exklusive Gelegenheit, unsere künstlerische Vision zu erfüllen und unser Spiel mit atemberaubender Grafik ohne Herabstufung zu liefern, was für die aktuelle Generation absolut unerlässlich war“.

Termin weiterhin unbekannt

Unklar ist nach wie vor, wann der Launch erfolgen soll. Einen Termin nannten die Entwickler auch im Zuge der heutigen Next-Gen-Ankündigung nicht.

Doch während die Interessenten nach wie vor auf die Veröffentlichung von „Atomic Heart“ warten müssen, kann ein umfangreiches Gameplay-Video angeschaut werden. Es hat eine Länge von mehr als sieben Minuten und steht dank des eingebetteten Youtube-Streams unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Das Gameplay-Material zeigt einen Kampf gegen den Mini-Boss „Plyush“. Zudem wurde bestätigt, dass der „Doom“-Komponist Mick Gordon für einen Teil der musikalischen Begleitung sorgt. Seine Musik ist bereits ein Teil des heutigen Gameplay-Videos zu „Atomic Heart“.

Mit „Atomic Heart“ bekommt ihr einen Shooter, dessen Ereignisse in einem alternativen Universum während der Hochphase der Sowjetunion angesiedelt sind. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Spezialagenten, der von der sowjetischen Regierung zu einem geheimen Objekt geschickt wird. Im Vorfeld brach der Kontakt ab und ihr steht vor der Aufgabe, herauszufinden, was los ist.

Sobald weitere Einzelheiten in den Umlauf gebracht werden, lassen wir es euch wissen. In der Zwischenzeit könnt ihr einen Blick auf unsere Themen-Übersicht zum Spiel werfen. Hier das neue Video zu „Atomic Heart“, das Next-Gen-Gameplay zeigt:

