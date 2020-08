Control Ultimate Edition: Mit Upgrade für PS5/Xbox Series X angekündigt

"Control" erhält in Kürze die "AWE"-Erweiterung.

505 Games und Remedy Entertainment veröffentlichen in Kürze die „Control Ultimate Edition“. Sie umfasst das Hauptspiel und alle Erweiterungen, was den „AWE“-DLC mit einschließt.

Der Launch erfolgt zunächst am 27. August 2020 für den PC auf Steam. Am 10. September 2020 folgt die digitale Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One. Der Preis beträgt rund 40 Euro.



Next-Gen-Upgrades bestätigt

Wollt ihr „Control“ auf den Next-Gen-Konsolen spielen, kann euch ebenfalls geholfen werden. Kauft ihr die „Control Ultimate Edition“ für die PS4, dann erhaltet ihr automatisch eine für PlayStation 5 optimierte Version, sobald Sonys Konsole auf den Markt kommt. Die Next-Gen-Version wird ohne Zusatzkosten zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für das Xbox One/Xbox Series X-Upgrade.

Disk-Versionen der „Control Ultimate Edition“ sollen im weiteren Verlauf des Jahres für PlayStation 4 und Xbox One nachgereicht werden. Auch sie bieten laut Hersteller eine identische kostenlose Upgrade-Möglichkeit für Spieler, die auf die Next-Gen wechseln möchten, sobald die Konsolen erhältlich sind.

Livestream zur AWE-Erweiterung

Am morgigen Donnerstag werden Remedy Entertainments Creative Director Sam Lake und Mikael Kasurinen, der Game Director von „Control“, ein paar Einblicke in die „AWE“-Erweiterung gewähren.

Zum Thema

Der Stream startet am 13. August 2020 um 18:00 Uhr. Zuschauer erhalten einen Einblick in die ersten 15 Minuten des „AWE“-Gameplays. Auch möchten die Macher erklären, wie das Studio an das Erzählen von Geschichten herangeht.

