Battlefield 6: Leak könnte erste MP-Details zum Ego-Shooter verraten

"Battlefield 6" befindet sich für die Next-Gen-Konsolen & PC in Entwicklung.

Die vermeintlichen ersten Details zu „Battlefield 6“ stammen, wie unter anderem Comic Book berichtet, von Tom Henderson, der in der Vergangenheit besonders mit seinen Leaks zur „Call of Duty“-Reihe bereits mehrfach richtig lag. Über Twitter veröffentlichte er mögliche Einblicke in den kommenden Multiplayer-Part von Electronic Arts‘ Ego-Shooter, die eine Battle Royal-Ausrichtung nahelegen. Da es sich hierbei jedoch bisher nur um unbestätigte Gerüchte handelt, sollten die nachfolgenden Informationen mit einer gewissen Portion Skepsis betrachtet werden.

128 Spieler in „Battlefield 6“-Multiplayer-Gefechten?

Ausgehend von Hendersons erster Nachricht seien die Maps von „Battlefield 6“ von den Entwicklern mit dem Gedanken im Hinterkopf entworfen worden, dass darauf 128 oder auch mehr Spieler gegeneinander antreten könnten. Er fügt jedoch an, der aus den vorherigen Teilen der Reihe bekannte Modus für 64 Spieler werde ebenfalls wieder anwählbar sein. Wie er in einem später veröffentlichten Post betont, sei dies das „Kernspiel“.

Wie Henderson darüber hinaus in einem weiteren Tweet andeutet, besäßen Publisher Electronic Arts und Entwicklerstudio DICE ein „gewachsenes Interesse an Battle Royal“. Dies sei auf die Erfolge des „Warzone“-Modus von „Battlefield“-Konkurrent „Call of Duty“ zurückzuführen. Es gäbe zwar gegenwärtig noch keinerlei offizielle Bestätigung für einen Batte Royal-Modus im kommenden „Battlefield“, doch Henderson fragt sich, ob EA womöglich einen Free-2-Play-Ableger seiner Shooter-Reihe veröffentlichen könnte.

Dies waren auch schon alle potentiellen Informationen, die Henderson mit seinen Leaks liefern konnte. Ob diese letztendlich auch zutreffen werden, muss die Zeit zeigen. „Battlefield 6“ befindet sich gegenwärtig für PlayStation 5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, allerdings ist noch kein möglicher Veröffentlichungszeitraum bekannt.

Was ist eure Meinung zu diesen „Battlefield 6“-Leaks?

