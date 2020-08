Captain Tsubasa Rise of New Champions: Spielmechaniken im ausführlichen Video vorgestellt

Kurz vor dem offiziellen Release der Arcade-Bolzerei bedachte uns Bandai Namco Entertainment mit einem mehrminütigen Tutorial-Video zu "Captain Tsubasa: Rise of New Champions". In diesem wird ausführlich auf die verschiedenen Gameplay-Mechaniken eingegangen.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions" erscheint unter anderem für die PS4.

Ende des Monats wird der Arcade-Kick „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ auch hierzulande für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Um euch schon jetzt einen Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch geboten wird, bedachte uns der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment mit einem mehrminütigen Tutorial-Video zu „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“. Das besagte Video steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und geht etwas näher auf die verschiedenen Gameplay-Mechaniken ein, die in der Anime-Bolzerei geboten werden.

Viel Action und wilde Torschüsse versprochen

Offiziellen Angaben zufolge wird mit „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ das Ziel verfolgt, für spielerisch frischen Wind im Fußball-Genre zu sorgen. Um dieses Vorhaben in die Tat umsetzen, orientierten sich die Entwickler an der Anime- beziehungsweise Manga-Vorlage von „Captain Tsubasa“ und versprechen unter anderem viel Action und wilde Torschüsse, die euch auf dem Fußballplatz erwarten.

Zum Thema: Captain Tsubasa Rise of New Champions: 25 Minuten Gameplay aus der japanischen Fassung

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions wird mit viel Action und wilden Torschüssen, welche das Franchise so berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten“, so die offizielle Produktbeschreibung.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ wird am 28. August 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

