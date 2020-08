Spider-Man Miles Morales: Das Spin-Off erzählt eine komplett eigene Geschichte

"Spider-Man: Miles Morales" soll eine emotionale Geschichte erzählen.

Die US-amerikanische Zeitschrift Entertainment Weekly hat einen Bericht veröffentlicht, in dem Insomniac Games neue Details zu „Spider-Man: Miles Morales“ preisgegeben hat. Diese geben uns einen weiteren Ausblick darauf, was wir vom kommenden PS5-Titel erwarten können. Auch ein neuer Screenshot ist dort zu sehen, der Spider-Man im winterlichen New York zeigt.

Laut Bryan Intihar and Brian Horton, den Kreativdirektoren des Spiels, wird „Spider-Man: Miles Morales“ einen komplett eigenen Handlungsbogen enthalten. Damit ist eine vollständige Geschichte mit eigenen Figuren gemeint, die bereits während der Handlung des 2018 erschienenen Titels „Marvel’s Spider-Man“ startete. Zu dieser Zeit begann Miles Morales, seine Fähigkeiten zu entdecken.

Die beiden Entwickler betonten, dass das Spiel viel Herz hat und sie den Reifeprozess von Miles Morales abschließen möchten. Der Erzählstil wird kompakter sein, wodurch eine emotionsgeladene und intensive Geschichte erzählt werden kann.

Miles ist keine Kopie von Peter Parker

Außerdem wurde im Bericht vorgeschlagen, dass Peter Parker in die Geschichte eingreifen soll, um Miles zu trainieren und seine Fähigkeiten mit dem Netz zu verbessern. Intihar und Horton stellten jedoch klar, dass Miles Morales „sein eigener Spider-Man“ sein wird. Er unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von Peter, was vor allem seine Animationen, Bewegungen und spezielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel sich unsichtbar machen, betrifft. Auch seine Geschichte unterscheidet sich in einigen Punkten von der seines Mentors.

Die Handlung von „Spider-Man: Miles Morales“ wird ein Jahr nach den Geschehnissen des ursprünglichen „Spider-Man“-Spiels im Winter stattfinden. Als Miles Morales müsst ihr New York City vor dem Untergang bewahren.

Kurz nach der offiziellen Vorstellung von „Spider-Man: Miles Morales“ wurde bekanntgegeben, dass es sich bei diesem Titel mehr um eine Standalone-Erweiterung als um eine echte Fortsetzung handelt. Es handelt sich sozusagen um ein Spin-Off zur eigentlichen „Spider-Man“-Reihe, die in naher Zukunft fortgesetzt wird. Das Spiel wird Ende des Jahres als Launch-Titel für die PS5 erscheinen.

