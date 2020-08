Cook, Serve, Delicious! 3?!: Erscheint im Oktober für die Konsolen und den PC – Neuer Trailer veröffentlicht

Die Restaurant-Management-Simulation „Cook, Serve, Delicious! 3?!“ aus dem Hause Vertigo Gaming befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt im Early Access auf dem PC. Nun haben die Entwickler bekanntgegeben, dass man den Titel im Oktober für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam & GOG) veröffentlichen wird. Der Preis wird bei 16,79 Euro liegen.

Werdet zum besten Koch der Endzeit

Des Weiteren wurde bestätigt, dass die Release-Version von „Cook, Serve, Delicious! 3?!“ auch einige weitere Verbesserungen erhalten wird, um einige verbliebene Fehler aus dem Spiel zu entfernen.

In dem neuen Teil kann man die Kampagne sowohl im Einzelspieler als auch im lokalen Koop spielen, den eigenen Food Truck mit dutzenden Modulen erweitern, über 200 verschiedene Mahlzeiten herstellen, dutzende Anhänger zu Verschönerung des Food Trucks nutzen sowie eine Vielzahl an Funktionen für die Zugänglichkeit auswählen. Des Weiteren kann man sich hunderte Stunden mit über 380 Levels beschäftigen.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Spieler machen sich in diesem massiven Sequel auf einen Roadtrip durch das vom Krieg geplagte Amerika, um gemeinsam mit ihrer zuverlässigen Robotercrew, bestehend aus Whisk (gesprochen von negaoryx) und Cleaver (gesprochen von havanarama), an den National Food Truck Championships teilzunehmen. Der Titel ist in den post-apokalyptischen USA im Jahr 2042 angesiedelt und schickt die Spieler durch eine storygetriebene Kampagne, in der sie unzählige Gerichte – viele davon komplett neu – in Hunderten von Leveln kochen können. Die Kampagne wurde komplett neu designt, um je nach Wunsch schnelle Action zu bieten, oder mit dem jederzeit an- und ausschaltbaren Chill Mode zum Entspannen einzuladen.“

Zwei neue Trailer gewähren noch einmal einen Einblick in „Cook, Serve, Delicious! 3?!“:

