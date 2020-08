PS5: Insider spricht von Problemen bei der Darstellung in der nativen 4K-Auflösung

In den vergangenen Monaten machte sich der Industrie-Insider „Dusk Golem“ vor allem im Bereich von „Resident Evil“ als verlässliche Quelle einen Namen und enthüllte bereits im Vorfeld der offiziellen Ankündigung diverse Details zu „Resident Evil Village“.

Darüber hinaus wies „Dusk Golem“ darauf hin, dass die Entwickler von Capcom bei den Arbeiten an „Resident Evil Village“ zwischenzeitlich mit Performance-Problemen auf der PS5 zu kämpfen hatten. Auch wenn „Dusk Golem“ kurze Zeit später anmerkte, dass diese Informationen mehrere Monate alt sind und das neue „Resident Evil“ auch auf der PS5 perfekt laufen dürfte, legte er im Rahmen eines aktuellen Tweets noch einmal nach.

Wie der Industrie-Insider berichtet, haben nicht näher genannte genannte Entwickler auf der PlayStation 5 mit Problemen bei der Darstellung von Titeln in der nativen 4K-Auflösung zu kämpfen. Aus diesem Grund sei laut „Dusk Golem“ damit zu rechnen, dass viele Spiele auf der PlayStation 5 in „Fake 4K“ dargestellt werden. Hierbei dürfte sich der Insider wohl auf das Checkerboard-Rendering beziehen, das bereits bei zahlreichen Titeln auf der PlayStation 4 Pro zum Einsatz kam.

Zum Thema: Resident Evil Village: Performance-Probleme auf der PS5? Insider stellt seine Aussagen klar

Auf der Xbox Series X hingegen soll es Probleme dieser Art nicht geben. Da „Dusk Golem“ nicht näher auf seine Quellen, die ihm von den Performance-Problemen bei der Darstellung in der nativen 4K-Auflösung auf der PlayStation 5 berichteten, einging, sollten die Angaben des Industrie-Insiders vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Die PS5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Einen konkreten Termin und einen Preis nannte Sony Interactive Entertainment bisher nicht.

(3/3)the less expensive and more powerful console. I used RE8 as an example, but I’ve heard from other devs that PS5 struggles with 4k games in particular so you’ll see a lot of fake 4k. That doesn’t matter to some, but get ready for that too. Xbox X doesn’t have the same problem

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2020