PS5 & Xbox Series X: Cross-Gen-Titel nicht im Interesse der Entwickler

"Cyberpunk 2077" zählt zu den Spielen, die ihr mit in die nächste Generation nehmen könnt.

Der Launch der neuen Konsolen steht bevor, was nicht zwangsweise bedeutet, dass für die PS4 und Xbox One keine Spiele mehr veröffentlicht werden. Aufgrund der enormen Installationsbasis dürften in den kommenden Jahren auch Veröffentlichungen für die Current-Gen-Systeme erfolgsversprechend sein.

Microsoft geht einen Schritt weiter: Über mehrere Jahre hinweg sollen die Spiele der Xbox Game Studios sowohl für die jetzige als auch für die kommende Konsolengeneration erscheinen. Ein kleines Hintertürchen ließen sich die Redmonder allerdings.

Lasst die Xbox One und PS4 hinter euch

Doch es scheint, dass die Pläne geschmiedet wurden, ohne die Meinung der Entwickler zu berücksichtigen. Für diese ist es möglicherweise schwieriger als angenommen, Spiele mit einem Cross-Gen-Support zu erschaffen.

John Linneman von Digital Foundry schrieb jüngst auf Twitter: „Niemand will mehr für eine untermotorisierte Jaguar-CPU entwickeln. Ich habe mit genügend Entwicklern gesprochen, um zu wissen, wie schmerzhaft der Prozess an diesem Punkt ist. Lasst die Xbox One und PS4 hinter euch“.

Liza Shulyayeva, die einst als Software Engineer bei EA DICE tätig war, äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema und bestätigte, dass die Entwicklung von Spielen für mehrere Plattformen in der Tat recht schwierig ist. Nach Ansicht der Programmiererin erfordert die Entwicklung von Titeln sowohl für die Konsolen der aktuellen als auch der nächsten Generation viel Arbeit.

„Es ist unabhängig von der Hardware-Auslastung schwierig, Spiele für eine Reihe von Zielsystemen zu entwickeln und zu zertifizieren. Kompatibilitätsprobleme bei SDKs und anderen Tools sind eine Sache, ebenso wie Personal- und Infrastrukturbeschränkungen. Hier geht es nicht darum, auf eine zusätzliche Schaltfläche zu klicken, um 10 Plattformen gegenüber 9 zu unterstützen“, so ihre Worte.

Nichtsdestotrotz kommen in den kommenden Monaten zahlreiche Spiele auf den Markt, die sowohl die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One als auch die kommenden Konsolen PS5 und Xbox Series X unterstützen. Viele dieser Spiele können mit kostenlosen Next-Gen-Upgrades in die nächste Generation gehievt werden. Ab dem kommenden Jahr dürfte der Support der alten Konsolen zunehmend reduziert werden.

