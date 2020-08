Suicide Squad: Vollständiger Titel und genaues Enthüllungsdatum bekannt

"Suicide Squad: Kill the Justice League" wird von Rocksteady Studios entwickelt.

Vor ein paar Tagen wurde unerwartet ein „Suicide Squad“-Spiel bestätigt, das von Rocksteady Studios entwickelt wird. Das britische Entwicklerstudio war in der Vergangenheit für die Produktion der „Batman“-Spielereihe verantwortlich.

Mit dem heutigen Tag wurde der vollständige Titel des Spiels bekanntgegeben: „Suicide Squad: Kill the Justice League“.

Dies verrät uns das offizielle Programm des in Kürze stattfindenen DC Fandome-Events, welches am 22. August in digitaler Form stattfindet und insgesamt 24 Stunden dauern wird. Dort erwarten euch neben mehreren Ankündigungen zahlreiche News zum DC-Universum.

Die Vorstellung des Titels findet in der Nacht zum 23. August um zwei Uhr nach deutscher Zeit statt. Das Ganze soll 20 Minuten dauern und wird vom Schauspieler Will Arnett moderiert. Neben dem Ankündigungstrailer erwartet euch eine Frage-Antwort-Runde mit den Entwicklern des Rocksteady Studios.

Neben „Suicide Squad: Kill the Justice League“ wurde auch die Ankündigung eines neuen „Batman“-Teils von Warner Bros. Interactive bestätigt. Dieses Spiel wird bereits einige Stunden vorher um 17:30 Uhr vorgestellt.

Ist Superman der Antagonist?

Der kürzlich veröffentlichte Twitter-Beitrag des Entwicklers zeigt einen in Dunkelheit gehüllten Superman, was darauf hindeutet, dass der beliebte Superheld in die Rolle des Bösewichts schlüpfen wird. Dies ist bislang aber nur eine Vermutung der Fangemeinde.

Es hat sich bereits seit längerer Zeit angedeutet, dass es ein „Suicide Squad“-Spiel geben wird. Vor kurzem wurde bekanntgegeben, dass sich das Spiel bereits seit vier Jahren in Entwicklung befindet. Der Titel soll für die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen. Sobald das Spiel offiziell vorgestellt wurde, werden wir euch umgehend über alle relevanten Details informieren.

