Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Hangar-Level in einem neuen Video präsentiert – Rune Glifberg kommt zu Wort

"Tony Hawk's Pro Skater 1+2" erscheint Anfang September.

Anfang des kommenden Monats nehmen mit „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflagen zu den beiden Skating-Klassikern Kurs auf die Konsolen und den PC.

Um euch die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen, stellten Activision und die Entwickler von Vicarious Visions zum Abschluss der Woche gleich zwei neue Videos zu „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ bereit. Zum einen haben wir es hier mit einem Behind-the-Scenes-Video zu tun, in dem der 45-jährige dänische Skater Rune Glifberg zu Wort kommt und ein paar Worte über die Neuauflage verliert.

Warehouse-Demo für Vorbesteller steht bereit

Das zweite Video hingegen ermöglicht euch einen genaueren Blick auf das Hangar-Level. An dieser Stelle möchten wir zudem darauf hinweisen, dass ab sofort die sogenannte „Warehouse“-Demo bereit steht, die von allen, die die digitale Version von „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ vorbestellt haben, ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden kann.

Die finale Version von „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ wird am 4. September 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Offiziellen Angaben zufolge werden sich die Remastered-Fassungen sowohl an langjährige Fans der Reihe als auch komplette Neulinge richten. So dürfen sich Serien-Veteranen beispielsweise auf das Comeback der damaligen Skater und Levels freuen.

Auch ein großer Teil des originalen Soundtracks ist im Rahmen von „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ wieder mit von der Partie.

