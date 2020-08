Call of Duty 2020: Neuester Teaser öffnet einen geheimen Raum in der Warzone

Ein weiteres Mal sind einige Hinweise zum nächsten "Call of Duty" aufgetaucht. Die Spieler nehmen an einer Schnitzeljagd teil, die nach und nach weitere Einblicke in das neue Spiel gewähren.

Am gestrigen Abend ging die Teaser-Offensive zum nächsten „Call of Duty“-Ableger, der von Treyarch und Raven Software entwickelt wird, in die nächste Runde. Die Fans können sich mit dem neuesten Alternate Reality Game immer weiter mit neuen Hinweisen beschäftigen, um weitere Rätsel zum neuen Spiel zu lösen.

Ein geheimer Raum in der Warzone

Auf der Webseite PawnTakesPawn.com tauchte der nächste Hinweis in Form einer alten Videokassette mit der Aufschrift „1961-62 v.1“ auf. Wenn man diese anklickte, wurde ein knapp 20-minütiges Video abgespielt, das Ausschnitte aus der Zeit rund um die Spannungen der USA und der Sowjetunion, Präsident Kennedy und das Rennen in den Weltraum zeigte.

In diesem Video wurden auch die nächsten Hinweise versteckt. So tauchte der Code „WZ-H6-49285163“ auf, der die Spieler in den Bereich H6 der Warzone führte. Dementsprechend musste man im Farmland von Verdansk vorbeischauen, um ein Keypad in einer Scheune zu finden, welches mit dem Code einen versteckten Raum öffnete. Einmal mehr konnte man in dem Raum neue Unterlagen, Rätsel und Verschlüsselungen entdecken.

Daraufhin stießen die Spieler auf eine neue Webseite, die mit einer Post-it-Nachricht aktualisiert wurde. Das gestrige Datum wurde durchgestrichen, wobei darauf hingedeutet, dass im Laufe des heutigen Tages die nächsten Hinweise enthüllt werden. Es wird vermutet, dass das aktuelle Rätsel insgesamt sechs verschiedene Stufen hat.

Man kann gespannt sein, welche Informationen in den nächsten Tagen aufgedeckt werden. Zumindest unterstreichen die aktuellen Details, dass der neue Teil tatsächlich inmitten des Kalten Krieges stattfinden wird.

The Code on the VCR opens a door in Farmhouse (via @PrestigeIsKey) pic.twitter.com/j7Y2HP1tEl — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 14, 2020

