PS5: Quantum Error-Entwickler dementiert Performance-Probleme

Einen Termin gibt es für "Quantum Error" noch nicht.

In den vergangenen Wochen machte mehrfach das Gerücht die Runde, dass die PlayStation 5 nicht bei allen Spielen in der Lage ist, eine überzeugende 4K-Auflösung auf den Bildschirm zu zaubern. Von Performance-Problemen war die Rede. In den Umlauf gebracht wurden diese Aussagen von mehr oder weniger bekannten Insidern, die in der Regel keine Spiele oder Studios beim Namen nennen konnten.

Keine Probleme bei Quantum Error

Dass die Realität eine ganz andere sein kann, verdeutlicht ein aktuelles Statement von TeamKill Media. Das Unternehmen arbeitet derzeit an „Quantum Error“ und hat offenbar keine Probleme damit, den Shooter auf der PlayStation 5 auf eine 4K-Auflösung mit stabilen 60 FPS zu bringen. Das lässt sich einem Statement auf Twitter entnehmen.

Zunächst schrieb ein User recht provokant: „Quantum Error. Ein Korridor-Shooter kämpft damit, auf der PS5 4K mit 30 FPS zu erreichen. Der Versuch, die 4K zu erreichen, bedeutet Downgrade, um ihn für die Ausführung auf der PS5 zu optimieren.“

Die Reaktion von TeamKill Media ließ nicht lange auf sich warten. Das Unternehmen war verwundert darüber, woher der User diesen Quatsch hat. „Ich weiß nicht, woher diese Aussage stammt, aber sie kam nicht von uns. Quantum Error läuft derzeit unoptimiert bei 4K mit 65-70 FPS. Wir werden unser Ziel von 4K bei 60 FPS erreichen.“

TeamKill Media kann natürlich nur für das eigene Spiel sprechen, sodass abgewartet werden muss, welche Performance die PS5-Spiele in den kommenden Monaten wirklich zeigen werden. Zumindest die reine Tflops-Zahl der neuen Sony-Konsole unterscheidet sich deutlich vom Wert der Xbox Series X.

Nicht nur Korridore

Außerdem wies der Vertreter des Unternehmens darauf hin, dass auch eine weitere Aussage des Twitter-User nicht so recht stimmt. „Es wird viel mehr als nur Korridore geben“, so seine Worte.

Zum Thema

Gerüchte und Spekulationen zu den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X häufen sich zunehmend. Auslöser ist nicht zuletzt die recht dünne Informationslage. Sony und Microsoft ziehen es weiterhin vor, auf neue Informationen zur nächsten Generation zu verzichten.

Rund drei Monate vor dem erwarteten Launch ist nicht einmal bekannt, wann genau die Hardware auf den Markt kommen wird und welchen Preis die Interessenten investieren müssen. Microsoft ließ zumindest durchsickern, dass der Xbox Series X-Launch im November angestrebt wird.

