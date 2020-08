Rockstar Games: Lazlow Jones hat die „GTA“-Entwickler verlassen

In "GTA 5" tauchte Lazlow auch in der Hauptgeschichte auf.

Eine Stimme hatte die Spieler seit der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto III“ im Jahre 2001 in allen Ablegern der Reihe begleitet, wenn sie die verschiedenen Radiosender in den Spielen aufmerksam verfolgt hatten. Dabei handelt es sich um DJ Lazlow, der von dem Autoren und Producer Lazlow Jones gesprochen und später auch gespielt wurde.

Die Stimme der „GTA“-Generation

In acht verschiedenen „GTA“-Teilen konnte man den Anekdoten von Lazlow lauschen, während man mit dem Auto durch Liberty City, Vice City und auch San Andreas fuhr. Nun hat Lazlow Jones bekanntgegeben, dass er das Entwicklerstudio Rockstar Games nach mehr als 19 Jahren verlassen hat. Laut GTAmen (via PC Gamer) soll er bereits im April 2020 seinen Hut genommen haben.

Via Instagram verriet Jones in einer emotionalen Nachricht, warum er Rockstar Games verlassen hat. Demnach sei eine unerwartete Diagnose seiner Schwester der Grund für seinen Abschied gewesen. Bei ihr wurde Krebs im Endstadium festgestellt, weshalb er sich um sie kümmern wollte.

„Als die Pandemie anfing, machte es die Situation radikal schwierig und sogar noch beschwerlicher bei der Pflege eines Krebskranken. Aber es offenbarte und stärkte eine Menge Solidarität unter Freunden, Familie und Nachbarn, mit denen man selten gesprochen hatte, als die Leute gemeinsam einen unsichtbaren Feind bekämpften, aufeinander achtgaben und sich zusammenschlossen, um durch eine unglaublich stressige und herausfordernde Zeit zu kommen“, schrieb Jones.

Im Weiteren betonte er: „Reisen beginnen und enden und diese nähert sich dem Ende. Glücklicherweise erfuhr ich eine Menge Liebe und Unterstützung von Freunden in dieser Zeit. Hoffentlich könnt ihr euch bei einem Freund oder einen Fremden melden und freundlich zu ihnen sein, da es solch einen großen Unterschied macht, weil wir nicht wissen, wie lange wir in der Welt sein werden.“

Wir wünschen Lazlow Jones und seiner Schwester viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und alles Gute in Zukunft. In dem folgenden Video kann man noch einmal seine Arbeit in den „GTA“-Spielen bestaunen:

