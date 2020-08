DIRT 5: Entwickler nennen erste Next-Gen-Verbesserung

"DIRT 5" erscheint im Oktober 2020 für die PlayStation 4 und später für PS5.

Bereits vergangenen Monat bestätigte „DIRT 5“-Entwickler Codemasters, das kommende Rennspiel werde ein kostenloses Upgrade von der PS4- auf die PS5-Version des Spiels unterstützen. Nun verriet das Studio, wie unter anderem Push Square berichtet, über den offiziellen Twitter-Account des Titels, eine erste Verbesserung, die dank der stärkeren Hardware der PlayStation 5 und Xbox Series X ermöglicht werde.

„DIRT 5“ soll auf Next-Gen-Systemen von höherer Framerate profitieren

Im Tweet weisen die „DIRT 5“-Entwickler von Codemasters auf eine für Next-Generation-Konsolen „optimierte Version“ des Rennspiels hin. Der Titel soll auf PlayStation 5 und Xbox Series X unter anderem Modi unterstützen, die das Spiel mit 120 FPS (Bildern pro Sekunde) laufen lassen. Ob und falls ja welche weiteren technischen Verbesserungen die Next-Gen-Fassungen von „DIRT 5“ gegenüber denen für PS4 und Xbox One bieten werden, wird in besagter Nachricht hingegen nicht erwähnt.

Codemasters schließen sich mit ihrem kostenlosen Next-Gen-Upgrade für den kommenden „DIRT“-Ableger weiteren namhaften Entwicklern wie Ubisoft oder auch CD Projekt Red an, die für ihre kommenden Cross-Generation-Titel wie „Assassin’s Creed Valhalla“ oder auch „Cyberpunk 2077“ ebenfalls kostenlose Next-Gen-Upgrades bestätigten. Käufer der PS4- oder Xbox One-Fassung können dementsprechend ohne zusätzliche Kosten die Titel mitsamt technischer Verbesserungen auch auf den kommenden Konsolen nutzen. Zuletzt bestätigten auch die „Kena: Bridge of Spirits“-Macher von Ember Lab ein Gratis-Upgrade ihres Action-Adventures von PS4 auf PS5.

„DIRT 5“ erscheint nach Mini-Verschiebung Mitte Oktober

Ursprünglich sollte „DIRT 5“ bereits am 9. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden, doch Entwickler Codemasters verschob den Titel kurzerhand um eine Woche nach hinten. Sollte nichts mehr dazwischenkommen, wird das Rennspiel nun am 16. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt folgen Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X.

Freut ihr euch schon auf „DIRT 5“?

