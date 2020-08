Need for Speed Hot Pursuit: Leak könnte Release des Remasters verraten

Die Racing-Reihe "Need for Speed" gehört nach wie vor zu den zugkräftigsten Marken in Electronic Arts' Portfolio. Ein kürzlich erfolgter Leak könnte den Veröffentlichungstermin eines neuen Remasters enthüllen.

Angeblich arbeitet Electronic Arts an einem "Need for Speed: Hot Pursuit"-Remaster.

Hierbei handelt es sich um das Remaster des PlayStation 3- und Xbox 360-Titels „Need for Speed: Hot Pursuit“, zu dem seit einiger Zeit Gerüchte kursieren. Vergangenen Monat brachte, wie wir berichteten, ein vermeintlicher Insider die Entwicklung einer Remaster-Version des Rennspiels ins Gespräch. Obwohl Electronic Arts bisher nicht Stellung zu den Meldungen bezog, bekommen diese nun neue Nahrung. Wie unter anderem dsogaming berichtet, könnte ein jüngst erfolgter Leak den Release des „Hot Pursuit“-Remasters aufgedeckt haben.

Release des „Need for Speed: Hot Pursuit“-Remasters im November 2020?

Besagter Leak gehe auf die englische Amazon-Webseite zurück, auf der kürzlich ein Eintrag für den Artikel „Need for Speed: Hot Pursuit Remastered“ gelistet wurde. Anders als ein vorheriger Leak bringt dieser nun jedoch erstmals einen potentiellen Release-Termin ins Gespräch. Sollte dieser zutreffen, werde das Spiel am 13. November 2020 zu einem Preis von 35 Pfund Sterling (circa 39 Euro) erscheinen. Als Plattformen werden bei Amazon U.K. zwar nur die Xbox One sowie die Nintendo Switch angegeben, doch sollte das Remaster tatsächlich erscheinen, dürfte ebenfalls ein Release für PlayStation 4 und den PC wahrscheinlich sein.

Bei besagtem „Need for Speed: Hot Pursuit“ handelt es sich um ein Remake des Serien-Ablegers „Need for Speed III: Hot Pursuit“, der ursprünglich im Jahre 1998 veröffentlicht wurde. Für die Neuauflage, die 2010 erschienen ist, zeichneten die „Burnout“-Macher von Criterion Games verantwortlich. Diese Auskopplung zählt für viele Fans der Rennspiel-Reihe zu einer der besten der jüngeren Seriengeschichte.

Da Electronic Arts bisher „Need for Speed: Hot Pursuit Remastered“ noch nicht offiziell angekündigt hat, sollten die Informationen des jüngsten Leaks noch mit einer gewissen Portion Skepsis betrachtet werden.

Würdet ihr euch über ein Remaster von „Need for Speed: Hot Pursuit“ freuen?

