The Last of Us Part 2: Sonys dritt meistverkaufter Titel der US-Geschichte

Nach wie vor ist "The Last of Us: Part 2" ein unter PlayStation-Spielern hitzig diskutiertes Thema. Dem kommerziellen Erfolg des Titels scheint dies nicht zu schaden, wie ein neuer Bericht nun nahelegt.

Die Verkäufe von "The Last of Us: Part 2" erreichen einen neuen Meilenstein.

Dieser Meldung zufolge konnte das jüngste Werk der kalifornischen Videospiel-Schmiede Naughty Dog, „The Last of Us: Part 2“, inzwischen einen weiteren Meilenstein hinsichtlich der Verkäufe erreichen. Wie unter anderem Push Square und VG247 berichten, avancierte der Titel seit seinem Release im Juni diesen Jahres zum dritt meistverkauften Titel in Sonys bisheriger US-Historie.

„The Last of Us: Part 2“ auch im Juli noch erfolgreich an den Verkaufstheken

Beide Seiten berufen sich auf die neuesten Zahlen des NPD-Juli-Berichts, aus dem hervorgeht, dass der aktuelle Naughty Dog-Titel im vergangenen Monat das viert meistverkaufte Videospiel in den USA war, nachdem es zu seinem Launch noch auf der Spitzenposition startete. „The Last of Us: Part 2“ ist, Stand jetzt, noch immer das am dritt häufigsten verkaufte Game des Jahres ist in den USA.

Des Weiteren geht aus dem Bericht hervor, „The Last of Us: Part 2“ sei hinsichtlich seiner bisherigen Verkäufe inzwischen der dritt meistverkaufte Titel in Sonys US-Geschichte. Damit muss sich das Spiel nur „Marvel’s Spider-Man“ und dem letzten Ableger der „God of War“-Reihe geschlagen geben, die beide bereits eine bedeutend längere Zeit erhältlich sind. Eine genaue Zahl der bis jetzt verkauften Einheiten des jüngsten Naughty Dog-Spiels geht aus dem Bericht indes nicht hervor.

„The Last of Us: Part 2“ – Kommt bald der Multiplayer?

Zuletzt kursierte ein Leak im Internet, der erste abgefilmte Szenen des „The Last of Us: Part 2“-Multiplayers zeigt. Naughty Dog bestätigten bereits vor der Veröffentlichung des Spiels, das Team konzentriere sich zunächst einzig und allein auf den Singeplayer. In einem Tweet im September 2019 hieß es jedoch, letztendlich werde es auch zu diesem Spiel eine Multiplayer-Erfahrung geben, über die das Studio zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch nicht sprechen könne. Bisher wurde der „The Last of Us: Part 2“-Multiplayer noch nicht offiziell präsentiert.

