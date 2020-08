FIFA 21: So viel Speicherplatz solltet ihr für den Kick reservieren

"FIFA 21" erscheint Anfang Oktober 2020.

Auch in diesem Jahr dürfen sich Anhänger des virtuellen Sports auf die Ableger der diversen Serien aus dem Hause EA Sports freuen.

Darunter natürlich „FIFA 21“, das in wenigen Wochen für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird. Zum Start in die neue Woche sickerte die Installationsgröße des diesjährigen Ablegers durch. Wie sich dem entsprechenden Produkteintrag im Xbox Store entnehmen lässt, bringt es die Xbox One-Version von „FIFA 21“ auf eine Installationsgröße von 50,01 Gigabyte. Die PS4-Umsetzung dürfte sich wohl in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Karriere-Modus bekommt diverse Neuerungen spendiert

In diesem Jahr möchten die kreativen Köpfe hinter der „FIFA“-Reihe unter anderem mit einem überarbeiteten Karriere-Modus punkten, der kleinere Neuerungen spendiert bekam. Wie es von offizieller Seite heißt, wird euch im Karriere-Modus von „FIFA 21“ wieder einmal die Möglichkeit geboten, euer Lieblingsteam zum Erfolg zu führen. In diesem Jahr soll euch dabei noch mehr Kontrolle über die diversen Möglichkeiten der Clubführung eingeräumt werden.

Um für mehr Spieltiefe zu sorgen, werden zudem Verbesserungen in Bereichen wie den Partien an sich, bei den Transfers oder auf dem Trainingsplatz versprochen. „FIFA 21“ wird am 9. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Switch erscheinen.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden zudem die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 mit technisch angepassten Umsetzungen von „FIFA 21“ bedacht.

