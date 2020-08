Ghost of Tsushima: Legends bringt Koop-Online-Multiplayer-Modus in das Spiel

"Ghost of Tsushima" erhält in absehbarer Zeit neue Inhalte.

Sony und Sucker Punch haben auf dem offiziellen PlayStation Blog „Ghost of Tsushima Legends“ angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Koop-Online-Multiplayer-Modus, der Besitzern von „Ghost of Tsushima“ als kostenloser Download zur Verfügung gestellt wird. Der Launch erfolgt später im Jahr.

„Ghost of Tsushima Legends“ wird als ein separater Modus beschrieben, der weder Jin noch seinen Reisegefährten folgt. Stattdessen rücken vier Krieger in den Mittelpunkt, die auf Legenden basieren, die sich die Menschen auf Tsushima erzählten.

Von japanischen Volksmärchen und Mythologien inspiriert

Während sich das Hauptspiel einer offenen Welt widmet, die euch die Insel erkunden lässt, soll „Legends“ mit bestimmten Schauplätzen und Gegnern beeindrucken, die von japanischen Volksmärchen und Mythologien inspiriert wurden. Der Schwerpunkt liegt auf Koop-Kämpfen und -Action.

„Wir haben Legends so entworfen, dass es ein ausschließlich kooperatives Gameplay-Erlebnis ist“, so Darren Bridges , Senior Staff Designer bei Sucker Punch Productions. Ihr könnt euch mit Freunden zusammenschließen oder „Legends“ über die Online-Spielersuche in Gruppen mit zwei bis vier Spielern in Angriff nehmen.

Dabei stehen euch die vier Charakterklassen Samurai, Jäger, Rōnin und Assassine zur Verfügung. Sie verfügen alle über einzigartige Vorteile und Fähigkeiten.

In „Ghost of Tsushima Legends“ seid ihr in der Lage, mit zwei Spielern eine Reihe von Missionen zu spielen. „Sie nehmen an Schwierigkeit zu und stützen sich auf die Grundlagen des Kampfes aus der Einzelspieler-Kampagne, jedoch mit neuen magischen Wendungen, denen häufig eine sorgfältige Abstimmung mit eurem Partner zugrunde liegt“, so Sucker Punch.

Seid ihr hingegen zu viert unterwegs, dann könnt ihr euch wellenbasierten Überlebensmissionen mit allerlei Widersachern stellen. Dazu zählen unter anderem neue Oni-Gegner mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Zum Thema

Ein neues Reich: Hinzu kommt ein Raubzug für vier Spieler, der kurz nach Veröffentlichung von „Ghost of Tsushima Legends“ erscheinen wird. In dieser Komponente werdet ihr in ein völlig neues Reich entsandt, um einen „grausamen, fürchterlichen Gegner“ herauszufordern.

Abschließend betonte Bridges: „Wir werden noch viel mehr über Legends zu erzählen haben, wenn wir uns der Veröffentlichung nähern, inklusive Charakterklassen, Anpassungen und mehr. Vielen Dank an alle für eure bisherige Unterstützung von Ghost of Tsushima.“ Veröffentlicht wurde der Titel exklusiv für die PlayStation 4.

