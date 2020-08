PS4: Sony startet Trophäen-Challenge mit Preisen

Sony hat im PlayStation Network eine neue Trophäen-Challenge gestartet, die euch in den Besitz ausgesuchter Preise kommen lässt. Alles was ihr dafür tun müsst: Spielen und Trophäen verdienen.

Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch für die Teilnahme registrieren.

Der Sommer 2020 befindet sich zwar in der Endphase. Doch hält dieser Umstand Sony nicht davon ab, im Zuge des Summer of Play eine Trophäen-Challenge zu starten. Das Unternehmen verspricht „ein paar intensive Wochen voller toller Games und toller Preise“.

Allzu viel müsst ihr dafür nicht machen. Ihr meldet euch einfach auf der offiziellen Seite der Aktion an, fangt an zu spielen und verdient Trophäen. Die Challenge ist in verschiedene Etappen unterteilt, die sich bestimmten Spielen widmet, in denen ihr die erwähnten Trophäen sammeln sollt. Habt ihr genug Trophäen zusammen, könnt ihr euch auf besondere Preis einstellen, darunter PS4-Designs:

„Wenn ihr es schafft, die vorgegebene Anzahl an Trophäen zu erspielen, erhaltet ihr exklusive dynamische Designs für eure PS4 und coole mobile Wallpaper, die sich vielseitig einsetzen lassen. Damit könnt ihr allen zeigen, dass ihr den Summer of Play mit Bravour gemeistert habt“, so Sony auf dem PlayStation Blog.

Challenge 1 – PS4 Originals Challenge

Die erste Challenge widmet sich exklusiven Spielen, die auf der PlayStation 4 veröffentlicht wurden. Um drei Beispiele zu nennen: Involviert sind „The Last of Us Part 2“, „Ghost of Tsushima“ und „Gopd of War“.

Gezählt werden alle Trophäen, die ihr ab dem Start der Aktion erspielt habt. Das gilt auch, wenn ihr euch erst im Laufe der Challenge anmeldet. Sämtliche Trophäen werden gleichwertig gezählt, unabhängig davon, ob es sich um Bronze, Gold oder Platin handelt.

Sobald ihr die vorgegebene Anzahl an Trophäen erspielt habt, seht ihr oben rechts auf der Summer of Play-Seite den Button “Preis holen”. Ein Klick lässt euch in den Besitz der Belohnung kommen.

Weitere Details zum Sommer of Play-Event und die Möglichkeit, euch anzumelden, findet ihr auf der offiziellen Seite der Trophäen-Challenge. Zudem könnt ihr euch einen Trailer anschauen, der zum Start der Aktion freigeschaltet wurde:

