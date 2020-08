Crysis Remastered: PS4-Launch offenbar in dieser Woche

"Crysis Remastered" bietet auf der PS4 Pro zwei Modi.

„Crysis Remastered“ könnte in dieser Woche – genauer gesagt am Freitag – veröffentlicht werden. Grund zur Annahme liefert eine Video-Zusammenfassung der PS4-Neuerscheinungen, die in dieser Woche auf den Markt kommen werden. Veröffentlicht wurde der unten eingebundene Clip von PlayStation Access. Es ist der offizielle YouTube-Kanal von PlayStation UK, was die Glaubwürdigkeit deutlich untermauert.

Das Warten hat fast ein Ende

Ungewöhnlich ist allerdings, dass der Publisher Crytek weiterhin zum Release-Termin von „Crysis Remastered“ schweigt. Doch ein am 14. August 2020 veröffentlichter Tweet deutete an, dass Neuigkeiten unmittelbar bevorstehen. „Das Warten hat fast ein Ende. Und wir versprechen, dass es sich lohnen wird! Bitte haltet euch für weitere Informationen bereit“, hieß es.

Während die Switch-Version von „Crysis Remastered“ pünktlich im Juli veröffentlicht wurde, verzögerten sich die anderen Versionen aufgrund negativer Reaktionen auf zuvor durchgesickerte Videoszenen und Screenshots.

Crytek verwies darauf, dass die Macher ein Spiel mit „unbestreitbarer Qualität“ herausgeben möchten. „Um sicherzustellen, dass wir dieser Verpflichtung nachkommen, müssen wir den Launch-Termin und die Trailer-Premiere um einige Wochen verschieben“, so das Unternehmen weiter.

Mit „Crysis Remastered“ erwarten euch laut Hersteller hochwertige Texturen und verbesserte Assets. Mit dabei sind ein HD-Texturpaket, temporales Anti-Aliasing, neue Beleuchtungs-Settings, Motion Blur und mehr.

Unsere bisherigen Meldungen zu „Crysis Remastered“ findet ihr in der verlinkten Themen-Übersicht. Nachfolgend seht ihr das oben erwähnte Video von PlayStation Access:

