Electronic Arts: Publisher erneut wegen Lootboxen angeklagt

Durch Ultimate Team-Packs erhaltet ihr die Chance auf wertvolle Spieler.

Der amerikanische Spielepublisher Eletronic Arts wurde ein weiteres Mal angeklagt, weil sie in Sportspielen wie „FIFA“ oder „Madden NFL“ sogenannte Lootboxen anbieten. Genauer beschrieben geht es um den Ultimate Team-Modus von „FIFA“. Die dort angebotenen Team-Packs sollen gegen das kalifornische Glücksspielgesetz verstoßen. Der Kläger Kevin Ramirez hat jetzt im Namen von mehr als 100 Betroffenen juristische Schritte eingeleitet. Bei dem geforderten Prozess soll es um fünf Millionen Dollar gehen.

Electronic Arts wird vorgeworfen, dass sie sich darauf verlassen, Suchtverhalten bei den Käufern zu erzeugen, um gewaltige Einnahmen zu erzielen. Außerdem seien die Ultimate Team-Packs räuberisch und zielen darauf ab, Spieler zum Glücksspiel zu verleiten. Der Kauf eines Packs sei nichts anderes als eine Glücksspielwette, die dem Spieler eine zufällige Chance bietet, einen wertvollen Profi-Spieler und andere Gegenstände für das virtuelle Fußballteam zu bekommen.

Der Kläger behauptet, dass er selbst dazu verleitet wurde, Geld für Ultimate Team-Packs auszugeben. Seit dem Jahr 2011 habe er mehr als 600 Dollar dafür ausgegeben.

ESRB möchte Spieler warnen

Im Vergleich zu anderen Ländern gab es in den USA bezüglich der Lootboxen noch keine drastischen Maßnahmen, weil es in dieser Hinsicht keinen gerichtlichen Beschluss gibt. Zum Beispiel wurden Lootboxen in Belgien bereits gänzlich verboten. Darüber hinaus möchte die ESRB die Spieler zukünftig warnen, wenn in einem Spiel Ingame-Käufe enthalten sind. Dazu soll es auf dem Cover des jeweiligen Spiels einen Hinweis geben.

Vor gerade mal einer Woche stellte EA Sports die Neuerungen des Ultimate Team-Modus in „FIFA 21“ vor. Dort erwarten euch dieses Jahr zahlreiche neue Anpassungsmöglichkeiten für euer Team.

