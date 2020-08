Observer System Redux: Vergleichsvideo zeigt technische Verbesserungen

Das Vergleichsvideo zeigt die grafischen Verbesserungen der Neuauflage. Bildquelle: GameSpot

Zu „Observer System Redux“ ist ein Video aufgetaucht, in dem das Remaster mit der Originalversion aus dem Jahr 2017 verglichen wird. Das Vergleichsvideo zeigt die zahlreichen technischen Verbesserungen des Remasters. Durch den Grafikvergleich wird klar, was dank der Leistungsfähigkeit der Next Gen-Konsolen möglich ist.

Das Horrorspiel weist eine Fülle von visuellen Verbesserungen auf. Neben der realistischeren Beleuchtung zeigt das Video neu gestaltete Charaktermodelle mit detailreicheren Texturen und flackernde Lichteffekten.

Tomasz Bentowski, der Lighting Artist des Spiels, teilte dazu einige Informationen mit: „Mit der neuen Generation von Konsolen konnten wir immersivere Welten schaffen. Dank dessen verbinden wir auf effektive Weise eine Atmosphäre psychologischen Horrors mit einer dunklen Cyberpunk-Zukunft.“

Spiel erscheint noch dieses Jahr

Darüber hinaus wird das Remaster von „Observer“ neue Story-Inhalte und verbessertes Gameplay erhalten. Dadurch können Spieler, die das Game bereits kennen, noch tiefer in die düstere Welt eintauchen. Neueinsteiger werden die Chance erhalten, den Cyberpunk-Thriller erstmals in voller Pracht zu erleben. Es soll sich um eines der gruseligsten Cyberpunk-Geschichten handeln, die es gibt. „Observer System Redux“ soll noch in diesem Jahr für die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen.

Das Original wurde am 15. August 2017 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Dank der SSD-Fesplatten der neuen Konsolen soll das Spiel ohne fühlbare Ladezeiten auskommen.

Zum Thema

Hier könnt ihr euch das Video selbst anschauen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu .