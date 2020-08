WWE 2K Battlegrounds: Launch-Roster und Post-Launch-Kämpfer aufgelistet

"WWE 2K Battlegrounds" kommt im September auf den Markt.

Während sich „WWE 2K Battlegrounds“ mit großen Schritten der Veröffentlichung nähert, wurden sämtliche Recken beim Namen genannt, die zum Launch des Titels auf ihren Einsatz warten. Eine zweite Liste widmet sich den Wrestlern, die nach der Veröffentlichung des Titels ins Rennen geschickt werden.

Letztendlich erwartet euch mit „WWE 2K Battlegrounds“ zum Launch ein Arcade-Wrestling-Spiel, das zunächst mit über 70 spielbaren Wrestlern bestückt ist. Allzu lange warten müsst ihr nicht mehr. „WWE 2K Battlegrounds“ wird am 18. September 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Google Stadia auf den Markt gebracht.

Launch Roster:

AJ Styles

Akira Tozawa

Aleister Black

Alexa Bliss

Alicia Fox

Andre The Giant

Apollo

Asuka

Baron Corbin

Bayley

Becky Lynch

Beth Phoenix

Big E

Big Show

Bobby Lashley

Bobby Roode

Braun Strowman

Bray Wyatt

Brie Bella

Brock Lesnar

Carmella

Cesaro

Charlotte Flair

Daniel Bryan

Dolph Ziggler

Drew McIntyre

Edge (Pre-order bonus)

Elias

Ember Moon

Finn Bálor

Hulk Hogan

Jake „The Snake“ Roberts

Jeff Hardy

John Cena

Kalisto

Karl Anderson

Kevin Owens

Kofi Kingston

Lince Dorado

Liv Morgan

Luke Gallows

Mandy Rose

Mankind

Mickie James

Naomi

Natalya

Nia Jax

Nikki Bella

Nikki Cross

Randy Orton

Rey Mysterio

Ricochet

Roman Reigns

Ronda Rousey

Rowan

R-Truth

Samoa Joe

Sasha Banks

Seth Rollins

Sgt. Slaughter

Shawn Michaels

Shinsuke Nakamura

Stephanie McMahon

Stone Cold Steve Austin

The Miz

The Rock

Triple H

Undertaker

Xavier Woods

Yokozuna

Post-Launch Roster:

Akam

Ali

Alundra Blayze

Andrade

Angelo Dawkins

Batista

Big Boss Man

Billie Kay

Bo Dallas

Booker T

Bret “Hit Man” Hart

British Bulldog

Buddy Murphy

Cactus Jack

Chad Gable

Christian

Chyna

Curtis Axel

Dana Brooke

Doink The Clown

Earthquake

Eddie Guerrero

Fandango

Goldberg

Gran Metalik

Jey Uso

Jim Neidhart

Jimmy Uso

Kane

Kevin Nash

Lana

Lita

“Macho Man” Randy Savage

Mark Henry

Maryse

Mojo Rawley

Montez Ford

Mr. McMahon

Mr. Perfect

Otis

Paige

Peyton Royce

Rezar

Rhea Ripley

Ric Flair

Ricky Steamboat

“Rowdy” Roddy Piper

Ruby Riott

Sami Zayn

Scott Hall

Shane McMahon

Sheamus

Sonya Deville

Sting

Tamina

The Boogeyman

The Brian Kendrick

Trish Stratus

Tucker

Tyler Breeze

Typhoon

Ultimate Warrior

Vader

In „WWE 2K Battlegrounds“ trefft ihr auf eine Kampagne, in der ihr einen von sieben neu geschaffenen Superstars wie Bolo Reynolds und Jessica Johnson spielt und bestrebt seid, euch in verschiedenen Regionen einen Namen zu machen.

Zum Thema

Obendrauf packen die Macher Online-Turniere und die Möglichkeit einzelne Matches in den folgenden Disziplinen zu bestreiten: One-on-One, Tag Team, Triple Threat, Fatal Four Way, Steel Cage Match oder Royal Rumble.

Auch die namensgebende „Battleground-Herausforderung“ in ein Teil des Paketes. Darin könnt ihr euch einen eigenen Wrestler erstellen und euch einen Weg an die Spitze kämpfen.

