Ace Combat 7 Skies Unknown: Morgen erscheint ein kostenloses Update mit drei neuen Skins

Die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment haben bekanntgegeben, dass man in Kürze ein weiteres kostenloses Update für „Ace Combat 7: Skies Unknown“ veröffentlichen wird.

25 Jahre Ace Combat

Bereits am morgigen Donnerstag, den 20. August 2020 wird man zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe ein Update bereitstellen, das drei neue Skins für die Flugzeuge mit sich bringen wird.

Im Rahmen der „U.S. Skin Series“ werden folgende drei Skins zur Verfügung stehen:

„Jolly Rogers Skin“ für die F-14D Super Tomcat und die F/A-18F Super Hornet

„Patriot Skin“ für die F-16C Fighting Falcon und die F-15C Eagle

„Red Devils Skin“ für die F/A-18F Super Hornet

Von offizieller Seite heißt es zu „Ace Combat 7: Skies Unknown“: „Werde zum Fliegerass und fliege mit 360°-Bewegung in einen fotorealistischen Himmel! Schieße feindliche Flugzeuge ab und erlebe den Nervenkitzel lebensechter Einsätze! Luftkämpfe haben sich noch nie so gut angefühlt! Mit diesem Beitrag zur Serie revolutioniert Project Aces den Himmel und bietet ein Erlebnis, das so hautnah ist, dass du glauben wirst, du fliegst ein echtes Flugzeug! Wetter und Umgebung beeinflussen dein Flugzeug und das HUD und sorgen für eine Realitätsnähe, die es noch in keinem Luftkampfspiel gegeben hat. Gigantische Luftkämpfe warten!“

„Ace Combat 7: Skies Unknown“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC (via Steam) erhältlich. Mit einem neuen Trailer stellt man uns die neuen Skins offiziell vor:

