Spiritfarer: Das Management-Spiel bittet euch ab sofort die Toten ins Jenseits zu begleiten – Launch-Trailer

Ab sofort ist das gemütliche Management-Spiel "Spiritfarer", in dem man die Verstorbenen ins Jenseits begleitet, für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Ein Launch-Trailer stellt uns den Titel noch einmal etwas genauer vor.

Im Laufe des gestrigen Abends haben die verantwortlichen Entwickler von Thunder Lotus überraschend ihr einzigartiges Management-Spiel „Spiritfarer“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Zum Preis von 24,99 Euro kann man sich „Spiritfarer“ für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch oder den PC (via Steam, Epic Games Store und GOG) sichern. Zudem wurde das Abenteuer sowohl auf Xbox One als auch PC in den Xbox Game Pass aufgenommen.

Geleitet die Toten ins Jenseits

Bei „Spiritfarer“ handelt es sich um ein gemütliches Management-Spiel, das sich mit dem Sterben beschäftigt. In der Rolle von Stella, die die Verstorbenen ins Jenseits übersetzt, wird man ein Bot bauen, um die Welt zu erkunden. Man kann sich mit Geistern anfreunden, sich um sie kümmern und sie in das Jenseits bringen.

Von offizieller Seite heißt es im Weiteren: „Bebaue Felder, betreibe Minen, fische, ernte, koche und finde deinen Weg über mystische Meere. Schließe dich dem Abenteuer im kooperativen Modus für zwei Spieler als Daffodil die Karte an. Verbringe eine entspannte, tolle Zeit mit deinen Geisterpassagieren, erschaffe bleibende Erinnerungen und lerne schließlich, deinen geschätzten Freunden Lebewohl zu sagen.“

Mehr zum Thema: Spiritfarer – Erster Gameplay-Teaser zum Management-Spiel

Nicolas Guerin, der Creative Director hinter „Spiritfarer“ sagte im Rahmen einer Pressemitteilung: „Ich möchte sagen, dass es sehr schwierig war, den Erscheinungstermin geheimzuhalten. Wir nahmen, was bei weitem unsere bisher größte und ambitionierteste Produktion ist und entschieden uns dazu den Einsatz zu erhöhen, indem wir Spiritfarer zeitgleich auf so gut wie jedem System unter der Sonne veröffentlichen. Unsere Fans waren so geduldig und warteten darauf, dass wir sagen, wann es erscheint. Nun bin ich froh ihnen sagen zu können, dass die Zeit gekommen ist. Spiritfarer ist ein Spiel, das uns viel bedeutet, weshalb wir hoffen, dass ihr mit uns segelt.“

Mit einem Launch-Trailer erhalten wir noch einmal einen Einblick in „Spiritfarer“:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spiritfarer